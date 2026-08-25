Toàn cảnh vụ Hiệu trưởng lĩnh án 3 năm tù vì "ăn chặn" tiền bồi dưỡng A80 của sinh viên

Hơn 1,9 tỷ đồng được duyệt cho 984 sinh viên

Ngày 24/8, TAND TP Hà Nội đưa vụ án liên quan đến khoản tiền hỗ trợ sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện A80 ra xét xử.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Phạm Văn Long - cựu Hiệu trưởng nhà trường; Nguyễn Tuấn Ngọc - cựu Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên và Nguyễn Văn Sáng - cựu chuyên viên phòng Công tác học sinh, sinh viên.

Bị cáo Phạm Văn Long (áo xanh đứng giữa) và hai đồng phạm Nguyễn Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Sáng. (Ảnh: Hoàng An/TPO)

Theo hồ sơ vụ án, có 984 sinh viên của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội được huy động tham gia phục vụ A80.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt khoản kinh phí 1.928.640.000 đồng cho số sinh viên này, tương ứng khoảng 1,96 triệu đồng/người. Tuy nhiên, khi thực hiện chi trả, mỗi sinh viên ban đầu chỉ được nhận trực tiếp 940.000 đồng.

Tiền hỗ trợ được chia như thế nào?

Theo phương án chi được các bị cáo thống nhất, 924.960.000 đồng được trả trực tiếp cho 984 sinh viên, tương ứng 940.000 đồng/người.

Bên cạnh đó, 801.089.800 (tương ứng 440.000 đồng/người) được sử dụng để mua đồ ăn cho sinh viên trong những ngày tập luyện. Sau khi tính các khoản trên, còn lại 202.590.200 đồng.

Đây là khoản tiền được xác định các bị cáo thống nhất giữ lại, thay vì chi trả cho sinh viên theo mục đích ban đầu.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trả lời thắc mắc của sinh viên trong buổi giải trình ngày 1/12/2025. (Ảnh: Lê Vượng/SVO)

Theo cáo buộc, Nguyễn Tuấn Ngọc báo cáo khoản tiền này với ông Phạm Văn Long. Cựu Hiệu trưởng đồng ý giữ lại để dự kiến chi cho cán bộ nhà trường. Tuy nhiên, khoản tiền hơn 202 triệu đồng chưa kịp được chia cho cán bộ thì vụ việc bị phát hiện.

Trong quá trình thực hiện khoản kinh phí, Nguyễn Văn Sáng được giao hoàn thiện hồ sơ, chứng từ để quyết toán. Theo hồ sơ vụ án, Sáng để trống phần số tiền trên một số chứng từ để sinh viên ký trước, sau đó mới ghi số tiền theo phương án chi. Nguyễn Tuấn Ngọc là người chỉ đạo Sáng thực hiện việc hoàn thiện chứng từ và báo cáo phương án xử lý khoản tiền còn lại.

Cơ quan tố tụng xác định ông Phạm Văn Long biết phương án chi trả cho sinh viên không tương ứng với mức kinh phí được phê duyệt nhưng vẫn đồng ý thực hiện. Đặc biệt, ông Long cũng chấp thuận việc giữ lại hơn 202 triệu đồng để dự kiến chi cho cán bộ nhà trường.

Tại phiên tòa, cựu Hiệu trưởng thừa nhận hành vi theo cáo trạng nhưng cho rằng bản thân bận nhiều công việc và chủ yếu nắm tình hình thông qua báo cáo của cấp dưới.

HĐXX cho rằng ông Long là người đứng đầu nhà trường, có trách nhiệm quản lý và quyết định đối với khoản kinh phí này. Việc đồng ý giữ lại tiền của sinh viên để dự kiến chi cho cán bộ là hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng khoản kinh phí được cấp.

Sinh viên được nhận bổ sung tiền sau khi vụ việc bị phát hiện

Sau khi vụ việc bị phanh phui, các khoản tiền liên quan đã được khắc phục. Nhà trường sau đó thực hiện việc chi trả bổ sung cho sinh viên theo định mức được phê duyệt của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tại phiên tòa, đại diện sinh viên cho biết các bạn đã nhận đủ số tiền và có ý kiến xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Các bị cáo cũng được ghi nhận đã khắc phục hậu quả, đây là một trong những tình tiết được xem xét khi đưa ra mức án. Dù hậu quả về vật chất đã được khắc phục, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm hoạt động đúng đắn của tổ chức, giảm uy tín cơ quan và lợi ích, lòng tin của sinh viên, đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo cùng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên Phạm Văn Long 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Tuấn Ngọc nhận 30 tháng tù cùng tội danh. Bị cáo Nguyễn Văn Sáng nhận 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.