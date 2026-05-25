Nam sinh Nghệ An ngủ quên ngày thi lớp 10, công an dùng xe chuyên dụng mở đường

Sáng 25/5, thông tin từ Công an xã Quỳnh Anh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một nam sinh ngủ quên trong ngày đầu tiên thi lớp 10, kịp thời đưa đến điểm thi.

Thông tin từ Công an xã Quỳnh Anh cho biết, sáng cùng ngày, trong lúc lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm thi thì nhận được tin báo thí sinh T.V.T. (15 tuổi, học sinh trường THCS Quỳnh Thanh) vẫn chưa có mặt.

Nam sinh ngủ quên được lực lượng công an xã dùng xe chuyên dụng đưa tới điểm thi kịp thời. Ảnh cắt từ clip

Qua xác minh nhanh, lực lượng chức năng phát hiện nam sinh này do ngủ quên nên chưa đến điểm thi.

Ngay lập tức, Công an xã đã phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương, sử dụng ô tô chuyên dụng đến tận nhà đón em T. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các chiến sĩ công an, nam sinh này đã đến điểm thi đúng giờ.

Sáng nay, 25/5, hơn 49.000 thí sinh lớp 9 tại Nghệ An bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Thí sinh làm bài thi môn đầu tiên là Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.