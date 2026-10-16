Danh y 90 tuổi mắc 3 bệnh mạn tính vẫn sống khỏe nhờ 4 thói quen

Quốc y Đại sư, GS.TS.BS Lý Tế Nhân (1931-2021) hơn 60 năm hành nghề y tại các bệnh viện lớn của Trung Quốc. Ngay cả thời điểm gần 90 tuổi, ông vẫn đến bệnh viện khám bệnh cho người dân vào sáng thứ Năm hằng tuần.

Dù bị cao huyết áp, đường huyết cao và mỡ máu cao, ông duy trì lối sống năng động, tinh thần minh mẫn. Những thói quen sinh hoạt dưới đây được xem là kinh nghiệm dưỡng sinh đáng chú ý của vị danh y.

Bác sĩ Lý Tế Nhân vẫn tiếp tục làm việc khi tuổi cao.

Ăn vừa đủ, ưu tiên thực phẩm đa dạng

Giáo sư Lý Tế Nhân duy trì nguyên tắc ăn uống gồm năm điều: ít, đa dạng, thanh đạm, ấm và chậm.

Ông ăn đúng giờ, đúng lượng, dừng khi no khoảng 70%; phối hợp các loại thực phẩm, kết hợp thịt với rau và hạn chế những món quá lạnh hoặc quá nóng. Ông cũng chú trọng nhai kỹ, ăn chậm thay vì ăn vội vàng.

Cách ăn này nhấn mạnh việc kiểm soát lượng thức ăn và đa dạng thực phẩm, thay vì phụ thuộc vào những món ăn bổ dưỡng đắt tiền.

Sinh hoạt điều độ, vận động mỗi ngày

Một thói quen khác của BS Lý Tế Nhân là duy trì lịch sinh hoạt ổn định. Ông thường thức dậy lúc 6h, nghỉ trưa lúc 13h và đi ngủ lúc 22h, chỉ thay đổi khi có việc đặc biệt.

Về vận động, mỗi sáng ông thực hiện bài thể dục khởi động do mình sáng tạo, gồm các động tác duỗi tay chân, cúi người, xoa bụng, xoa mặt và vận động nhẹ nhàng các vùng cơ thể.

Ngoài ra, ông thường chạy chậm, tập Thái cực quyền và đi bộ vào buổi tối. Trong giờ làm việc, ông cũng tranh thủ đứng dậy vận động để thư giãn cơ thể.

Theo quan niệm của ông, việc tập luyện cần phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Không nhất thiết phải vận động cường độ cao, điều quan trọng là duy trì thói quen đều đặn.

BS Lý Tế Nhân thuở sinh thời có lối sống vô cùng lành mạnh.

Giữ tinh thần lạc quan, tránh làm việc quá sức, học cách buông bỏ

BS Lý Tế Nhân cho rằng cuộc sống khó tránh khỏi những chuyện không như ý. Vì vậy, học cách nhìn nhận vấn đề thoáng hơn và buông bỏ những phiền muộn không cần thiết có thể giúp tinh thần nhẹ nhõm.

Ông có tính cách vui vẻ, lạc quan và coi trọng việc cân bằng giữa công việc với nghỉ ngơi. Theo ông, chăm sóc sức khỏe không chỉ là quan tâm đến thể chất mà còn cần chú ý đến trạng thái tinh thần.

Bài viết cũng đề cập thói quen ngâm chân bằng nước ấm và xoa bóp huyệt Thái Xung, huyệt Dũng Tuyền trước khi ngủ.

Chú ý bổ sung nước và rau quả

TS Lý Tế Nhân khuyến khích uống nước sau khi thức dậy, bổ sung nước phù hợp sau vận động và tăng cường rau quả trong khẩu phần ăn.

Ông đề xuất mỗi ngày ăn khoảng 500g rau và 250g trái cây theo mùa nhằm bổ sung vitamin, khoáng chất. Đây cũng là một trong những thói quen được ông coi trọng trong việc duy trì chế độ ăn đa dạng.

Tuy nhiên, lượng nước cần uống và cách bổ sung nước sau vận động cần căn cứ vào nhu cầu, mức độ hoạt động và tình trạng sức khỏe của từng người. Người mắc bệnh tim, thận hoặc được bác sĩ yêu cầu riêng thì không nên áp dụng máy móc lời khuyên uống nước trước khi ngủ hay uống nước muối.

Đạt được tuổi thọ 90, kinh nghiệm dưỡng sinh của Lý Tế Nhân tập trung vào những việc gần gũi: ăn uống có chừng mực, duy trì giờ giấc ổn định, vận động phù hợp và giữ tinh thần lạc quan.

Những thói quen này không bảo đảm một người sẽ sống thọ hay ngăn ngừa được mọi bệnh tật, nhưng là những gợi ý để mỗi người nhìn lại cách chăm sóc sức khỏe hằng ngày và lựa chọn phương pháp phù hợp với bản thân.