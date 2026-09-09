Khánh Hòa: Đề nghị công an làm rõ người chia sẻ hình ảnh suất ăn cho trẻ lèo tèo

Ngày 9/9, đại diện Trường Mầm non tư thục Sen Hồng (xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa ) cho biết nhà trường đã gửi đơn đến cơ quan công an, đề nghị làm rõ những cá nhân liên quan đến việc chia sẻ hình ảnh chưa được kiểm chứng về suất ăn của trẻ tại trường.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh các suất ăn dành cho trẻ mầm non, được cho là tại một trường học trên địa bàn xã Diên Điền. Theo hình ảnh được chia sẻ, một số suất ăn có lượng thịt và trứng khá ít, khiến nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng bữa ăn của trẻ.

Hình ảnh được cho là bữa ăn của trẻ tại Trường Mầm non tư thục Sen Hồng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền xã Diên Điền đã vào cuộc kiểm tra và lập biên bản. Đoàn công tác cũng yêu cầu Trường Mầm non tư thục Sen Hồng chấn chỉnh một số nội dung liên quan đến việc tổ chức, cung cấp suất ăn cho trẻ.

Đại diện Trường Mầm non tư thục Sen Hồng xác nhận hình ảnh những chén cơm có ít thịt được chia sẻ trên mạng xã hội là hình ảnh tại nhà trường. Tuy nhiên, đây không phải là suất ăn được nhà trường cung cấp cho trẻ.

Nhà trường nghi vấn một giáo viên hợp đồng đã nghỉ việc tự ý múc cơm và thức ăn ra chén, sau đó chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ nhà trường.

Đại diện Trường Mầm non tư thục Sen Hồng cho biết, suất ăn của trẻ có mức 25.000 đồng/trẻ/ngày, gồm bữa trưa và bữa xế. Thực đơn được xây dựng và thay đổi theo từng ngày, với nhiều loại thực phẩm, không phải chỉ gồm một vài miếng thịt như trong những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, trước những góp ý của đoàn công tác xã Diên Điền, đại diện Trường Mầm non tư thục Sen Hồng cho biết nhà trường nghiêm túc tiếp thu, rà soát lại toàn bộ quy trình tổ chức và cung cấp suất ăn cho trẻ.