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Đến tuổi trưởng thành mới hiểu: Có 4 kiểu người mẹ 'kéo lùi' con cái

Sự kiện: Dạy con

Cách cư xử, lời nói và thói quen của người mẹ có thể tác động trực tiếp đến tính cách cũng như tương lai của con.

Muốn nuôi dạy con trưởng thành và thành công, cha mẹ không chỉ uốn nắn con mà còn cần nhìn lại chính mình. Khi cha mẹ thay đổi theo hướng tích cực, con cái cũng sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn. Dưới đây là 4 thói quen mà những người mẹ cần tránh.

Đến tuổi trưởng thành mới hiểu: Có 4 kiểu người mẹ &#39;kéo lùi&#39; con cái - 1

4 tố chất 'vàng' giúp trẻ càng lớn càng thành công: Cha mẹ khéo léo vun đắp sẽ giúp con tiến xa
4 tố chất 'vàng' giúp trẻ càng lớn càng thành công: Cha mẹ khéo léo vun đắp sẽ giúp con tiến xa

Thực tế cho thấy, những đứa trẻ "càng lớn càng có khí chất", dễ gặt hái thành công thường bộc lộ những đặc điểm riêng biệt ngay từ khi còn nhỏ.

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Theo Trà My (t/h) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/06/2026 16:19 PM (GMT+7)
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