Đến tuổi trưởng thành mới hiểu: Có 4 kiểu người mẹ 'kéo lùi' con cái

Muốn nuôi dạy con trưởng thành và thành công, cha mẹ không chỉ uốn nắn con mà còn cần nhìn lại chính mình. Khi cha mẹ thay đổi theo hướng tích cực, con cái cũng sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn. Dưới đây là 4 thói quen mà những người mẹ cần tránh.