Chưa thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính năm 2027

Nội dung được nêu trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sau cuộc họp về đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính và các giải pháp phòng, chống gian lận thi cử, cách đây hơn một tuần.

Hồi tháng 7, trong đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tổ chức thi trên máy theo lộ trình, áp dụng trước với những địa phương, điểm thi có đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực.

Dự kiến, năm 2027, thí sinh ở một số nơi sẽ thi trên máy tính, còn lại vẫn thi trên giấy, bảo đảm tương đương về yêu cầu đánh giá và giá trị sử dụng kết quả. Từ đó, Bộ xem xét mở rộng, không chạy theo tiến độ khi chưa bảo đảm an toàn và công bằng.

Phó Thủ tướng cho rằng cần bám sát định hướng tổng thể đổi mới thi, tuyển sinh, trong đó đặt công bằng giữa các thí sinh là nguyên tắc cao nhất. Việc xem xét thi trên máy tính chỉ khi các điều kiện cần thiết đã được kiểm chứng an toàn và có thể triển khai đồng bộ, đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

"Trước mắt, chưa tổ chức thí điểm thi trên máy tính đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027", kết luận của Phó thủ tướng nêu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu lộ trình đồng bộ theo định hướng thí điểm từng bước từ thấp đến cao, trước hết trong kiểm tra, đánh giá thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ, khảo sát chất lượng, thi thử... Qua đó, Bộ kiểm chứng công nghệ, hạ tầng kỹ thuật, ngân hàng câu hỏi thi, năng lực tổ chức và mức độ ứng của học sinh trước khi áp dụng vào kỳ thi quốc gia.

Ngoài ra, ông đề nghị rà soát, tính toán hoàn thiện đề án theo hướng tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có.

"Mọi đầu tư mới phải được sử dụng với nhiều mục đích phục vụ hoạt động giáo dục, có hiệu quả lâu dài, không ảnh hưởng tới các nhiệm vụ cấp thiết hơn của ngành giáo dục", trích kết luận.

Ý tưởng tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính được nhắc đến nhiều từ năm 2019. Cuối năm học vừa qua, Bộ tổ chức thử nghiệm với hơn 36.000 thí sinh ở 15 tỉnh, thành phố, đánh giá có thể triển khai trong điều kiện thực tế của Việt Nam.

Học sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần