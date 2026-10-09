161 học sinh được đến trường sau hơn một tháng nghỉ

Thầy Nguyễn Văn Sự, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Quỳnh Tam, cho biết chỉ còn 5 em chưa đi học sáng nay, đã xin phép nghỉ do ốm.

"Hôm nay, trường bố trí 3 ôtô vào thôn Tiến Sơn đón học sinh. Các em và phụ huynh đều vui vẻ, thoải mái", thầy Sự nói, tin tưởng tuần tới học sinh sẽ đi học đầy đủ.

Sau khi đưa con vào lớp, một số phụ huynh nán lại nghe giáo viên hướng dẫn về sách vở, dụng cụ học tập. Những gia đình có con vào lớp 1 cũng đến làm thủ tục nhập học.

Điểm trường Tiến Sơn được xây dựng năm 1998, có 5 phòng học cấp 4, trong đó 3 phòng xuống cấp, kết cấu chịu lực hư hỏng, mái ngói có nguy cơ mất an toàn. Chính quyền địa phương quyết định giải thể điểm trường, chuyển học sinh về các điểm của trường Tiểu học Quỳnh Tam, cách nơi cũ khoảng 6-7 km.

Lo con phải đi xa, khó đưa đón và không bảo đảm an toàn giao thông, khoảng 150/166 học sinh bị bố mẹ cho nghỉ học từ ngày khai giảng. Dù xã cử 63 cán bộ đến vận động, tổ chức đối thoại, bố trí ôtô đưa đón miễn phí, hỗ trợ tiền ăn bán trú và khởi công tuyến đường mới, phụ huynh vẫn không đồng ý.

Đầu tháng 10, Công an tỉnh Nghệ An làm việc với 12 người. Sau đó, họ cho biết nhận thức được việc để con nghỉ học kéo dài ảnh hưởng đến quyền học tập của trẻ, cam kết không tái phạm và đưa con trở lại lớp.

Trường Tiểu học Quỳnh Tam cho biết đã xây dựng kế hoạch dạy bù vào cuối tuần, phân công giáo viên kèm cặp để các em bổ sung kiến thức, theo kịp chương trình.

Học sinh học tại phân hiệu trường Tiểu học Quỳnh Tam hồi đầu tháng 10. Ảnh: Đức Hùng