Vụ học sinh không học kỹ năng phải đón về trước 15 giờ: Hiệu trưởng lên tiếng

Trưa 25-9, liên quan đến phản ánh của Báo Người Lao Động về việc phụ huynh than phiền nếu không cho con học các môn kỹ năng thì phải đón về trước 15 giờ, lãnh đạo Trường THCS Tân Đông Hiệp (TP HCM) đã có những trao đổi ban đầu.

Liên hệ tới Báo Người Lao Động, cô Nguyễn Thị Kim Phụng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết việc đăng ký học thêm các môn kỹ năng tại nhà trường là hoàn toàn tự nguyện.

"Hiện nay, có hơn 100 em tại trường không đăng ký học thêm môn kỹ năng" - cô Phụng thông tin.

Nữ hiệu trưởng này cho hay đáng lẽ đầu tuần này đã cho các em chính thức học những môn này. Tuy nhiên, do nhà trường đang hoàn thiện cơ sở vật chất, giáo viên cũng thiếu nên chưa sắp xếp được, dự kiến qua tuần sẽ bố trí cho các em học.

Trường THCS Tân Đông Hiệp, phường Dĩ An, TP HCM (Ảnh: nhà trường)

Cô Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết trong hôm nay và ngày mai, sẽ cho các em về muộn sau 16 giờ, chứ không phải 14 giờ 50 phút như mọi hôm nữa.

"Sau khi các em vào học chính thức các môn học kỹ năng, nhà trường đã sắp xếp cho những em không đăng ký xuống phòng thư viện đọc sách hoặc có phòng riêng cho các em ôn tập, tất cả các em đều tan học cùng một lúc" - cô Phượng nói.

Liên quan đến việc trang bị thêm các môn học kỹ năng cho học sinh, một lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP HCM cho rằng cần tạo ra sự công bằng cho các em học sinh trong việc tiếp cận những môn học này.

Theo lãnh đạo này, ở TP HCM, con công nhân lao động chiếm số lượng rất lớn, có nhiều người đời sống còn gặp khó khăn nên việc đóng số tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng/tháng với họ rất lớn.

Nếu không cho con học thì sợ thua thiệt với bạn bè hoặc phải đón về sớm. Do đó, cần nghiên cứu theo hướng hỗ trợ miễn phí các môn học kỹ năng trong trường học để các em học sinh đều được tiếp cận những kỹ năng cần thiết phải có, không để em nào bị thua thiệt bạn bè.

Trước đó, phản ánh đến Báo Người Lao Động, một phụ huynh ở TP HCM cho biết gần 1 tháng nay, vợ chồng chị phải thay phiên nghỉ một buổi chiều để đón con, vì cháu phải tan học trước 15 giờ, trong khi như mọi năm cháu học bán trú đến 16 giờ 30 phút mới ra.

Việc này gây ra nhiều khó khăn, vì đa phần phụ huynh của trường là công nhân lao động, khó xin nghỉ ngang để đi đón con.