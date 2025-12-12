Viện trưởng xin từ chức vì đề thi tiếng Anh kiểu 'đánh đố'

Theo Chosun Biz, Viện Giáo dục Chương trình và Đánh giá Hàn Quốc (KICE) ngày 10/12 cho biết Viện trưởng Oh Seung-geol đã nộp đơn từ chức.

KICE thông tin ông Oh xin từ nhiệm và dẫn lời ông: “Do đề thi tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đại học Suneung 2026 không phù hợp với mục tiêu đánh giá theo thang điểm tuyệt đối, tôi hoàn toàn nhận thức trách nhiệm nặng nề của mình khi gây lo lắng cho thí sinh và phụ huynh, cũng như tạo ra sự hoang mang trong công tác tuyển sinh”.

Chủ tịch Viện Giáo dục Chương trình và Đánh giá Hàn Quốc (KICE), ông Oh Seung-geol, phát biểu tại buổi họp báo ngày 4/12, sau khi công bố kết quả kỳ thi Suneung. Ảnh: Yonhap News

Ông Oh rời ghế Viện trưởng sau 2 năm 4 tháng nhậm chức từ tháng 8/2023, chưa hoàn thành nhiệm kỳ 3 năm. Trước đó, người tiền nhiệm Lee Gyu-min cũng từ chức giữa nhiệm kỳ năm 2023 vì tranh cãi liên quan đến “đề siêu khó” trong bài thi thử Suneung. Trong số 12 viện trưởng KICE từ trước đến nay, chỉ bốn người hoàn thành trọn nhiệm kỳ; đa số rời chức vì sai sót trong khâu ra đề.

KICE cho biết sẽ rà soát toàn bộ quy trình biên soạn đề thi và đưa ra biện pháp cải thiện, nhằm đảm bảo các đề thi trong tương lai ổn định và phản ánh đúng mục tiêu đánh giá, theo The Korea Herald.

Theo số liệu công bố, kỳ thi Suneung ngày 13/11 ghi nhận chỉ 3,11% thí sinh đạt điểm loại cao nhất (từ 90 điểm trở lên) môn tiếng Anh. Đây là mức thấp nhất kể từ khi áp dụng đánh giá theo thang điểm tuyệt đối năm 2018 và còn thấp hơn tỷ lệ chuẩn 4% của các môn chấm tương đối. Năm 2024, tỷ lệ này là 6,22%.

Tại cuộc họp báo ngày 4/12, ông Oh từng bày tỏ tiếc nuối vì độ khó “lệch khỏi mục tiêu đặt ra”. Ông cho biết nhóm ra đề buộc phải thay đổi nhiều câu hỏi do phát hiện trùng với đề luyện thi tại các trung tâm tư nhân, dẫn tới việc không đánh giá đầy đủ mức độ khó của một số câu.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ điều tra toàn diện quy trình ra đề và thẩm định đề thi. Chánh văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik ngày 8/12 cũng yêu cầu KICE và Bộ Giáo dục đưa ra các biện pháp giải trình rõ ràng khi “độ khó môn tiếng Anh gây hoang mang cho thí sinh và phụ huynh”.

Đề thi tiếng Anh gây tranh cãi dữ dội

Phần thi tiếng Anh năm nay của kỳ thi đại học toàn quốc Suneung bị giới chuyên môn đánh giá đặc biệt khó và xa rời thực tiễn. Nhiều giáo sư bản ngữ và cả AI đều gặp khó khăn với một số câu. Một giáo sư Mỹ nhận xét đề thi dùng “ngôn ngữ phức tạp, lỗi thời và hiếm gặp”, thậm chí “kỳ quặc đến mức người bản ngữ cũng lúng túng”.

Thí sinh thi đại học ở Hàn Quốc năm 2025. Ảnh: Yonhap News

Câu hỏi gây tranh luận nhiều nhất là câu 39 - yêu cầu xác định vị trí phù hợp để chèn câu vào đoạn văn. Cả người bản ngữ và ChatGPT đều chọn đáp án 1, trong khi đáp án chính thức là 3, làm dấy lên tranh cãi về tính hợp lý của đề thi, đáp án.

Phần tiếng Anh của kỳ thi Suneung vốn nổi tiếng khó nhiều năm nay và ngày càng xa rời thực tế, bị ví như “giải mã văn bản cổ”. Nhiều chuyên gia cho rằng khoảng cách giữa kiến thức trên lớp và độ khó của đề thi khiến thí sinh buộc phải học mẹo hoặc luyện thi căng thẳng, trong khi mục tiêu đánh giá năng lực tiếng Anh thực tế bị bỏ quên. Tuy vậy, một số ý kiến khác cho rằng đề thi vẫn phù hợp với mục tiêu tuyển sinh, nhằm đo khả năng đọc hiểu bậc đại học.

Suneung là kỳ thi có áp lực lớn hàng đầu thế giới, kéo dài 8 giờ với hơn 550.000 thí sinh dự thi năm nay. Vào ngày thi, Hàn Quốc tạm dừng chuyến bay trong giờ thi tiếng Anh, tăng cường tàu điện ngầm và cảnh sát để hỗ trợ thí sinh đến điểm thi đúng giờ.