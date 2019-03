Vì sao 2 trường công an nhân dân phía Nam dừng tuyển sinh?

Thứ Hai, ngày 11/03/2019 18:30 PM (GMT+7)

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Công an, năm 2019, hai trường công an nhân dân ở phía Nam sẽ ngừng tuyển sinh.

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Công an, năm 2019, hai trường công an nhân dân ở phía Nam là Trường ĐH Cảnh sát nhân dân và Trường ĐH Công an nhân dân ngừng tuyển sinh bậc đại học.

Vì sao 2 trường phía Nam dừng tuyển sinh?Lý giải với báo chí ngày 11/3, thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục đào tạo, Bộ Công an cho biết, theo Đề án 106 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả của Bộ Công an, các trường công an nhân dân sẽ được sắp xếp tinh gọn theo hướng từ 19 đầu mối xuống còn hơn 10 đầu mối.

Năm 2019, hai trường công an nhân dân ở phía Nam sẽ ngừng tuyển sinh.

Việc thu hẹp các trường công an nhân dân tổ chức tuyển sinh những năm gần đây chính là cụ thể hóa chủ trương này. Nếu như năm 2017, bảy trường công an nhân dân tổ chức tuyển sinh thì năm 2018 rút gọn xuống còn 5.

Năm 2019, ngành công an rút gọn tiếp, chỉ còn 3 trường tổ chức tuyển sinh là Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Đại học Phòng cháy Chữa cháy. Các trường này sẽ tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.

Những năm trước, Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Cảnh sát Nhân dân chỉ tuyển sinh khu vực phía Bắc, từ Quảng Bình trở ra. Năm nay, thí sinh tại Lạng Sơn hay Cà Mau đều có thể đăng ký xét tuyển vào trường công an tại Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân hoặc Đại học Phòng cháy Chữa cháy.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, Thiếu tướng Bùi Minh Giám cho hay, giai đoạn năm 2018-2021 chỉ tiêu tuyển mới hàng năm của các trường Công an nhân dân khoảng 1.500 chỉ tiêu, trong đó đại học có khoảng 1.200 chỉ tiêu và 300 chỉ tiêu cho bậc trung cấp. Đối với năm 2019, dự kiến sẽ có 100 chỉ tiêu đào tạo thí điểm kết hợp tuyển dụng với tuyển sinh văn bằng 2 dành cho sinh viên đã tốt nghiệp một số trường đại học hệ dân sự.

Về tuyển sinh, các trường Công an nhân dân tiếp tục sử dụng kết quả của kỳ thi quốc gia, tuy nhiên, có điều chỉnh so với năm 2018. Cụ thể sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia chiếm 75%, kết hợp với 25% kết quả học tập 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của thí sinh.

Năm 2019, ngoài các tiêu chuẩn về sức khỏe, tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức vẫn áp dụng như năm 2018. Riêng tiêu chuẩn về học lực khi tiếp nhận sơ tuyển sẽ có điều chỉnh so với năm 2018.

Thí sinh phải đạt học lực trung bình trở lên, riêng các môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 7.0 điểm trở lên trong từng năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

Theo GS Bùi Minh Giám, điều chỉnh trên đánh giá toàn diện hơn quá trình học tập, phấn đấu của thí sinh, kết hợp kết quả thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT. Thay đổi này sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn tuyển vào các trường công an.

Tiêu chuẩn dự tuyển vào các trường công an năm 2019 giống 2018 về sức khỏe, chính trị, phẩm chất đạo đức. Riêng tiêu chuẩn về học lực, khi tiếp nhận sơ tuyển, sẽ có điều chỉnh so với năm 2018.