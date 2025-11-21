10 trường đại học khiến cả thế giới phải nể vì cựu sinh viên toàn "siêu sao"

1. Đại học Michigan

Đại học Michigan là một trong những trường công lập được xếp hạng cao nhất tại Mỹ, từng có sự góp mặt của cố Tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford và nhà đồng phát triển Internet Robert Cailliau.

Những người nổi tiếng từng học tại đây bao gồm: diễn viên James Earl Jones, diễn viên/ca sĩ Darren Criss (phim Glee), nhà soạn kịch Arthur Miller, nữ diễn viên Lucy Liu… và ca sĩ Madonna.

2. Đại học Northwestern

Được xem là một trong những cơ sở học thuật uy tín nhất thế giới, Đại học Northwestern ở Evanston, Illinois sở hữu danh sách cựu sinh viên “khủng”: 22 giải Nobel và 40 giải Pulitzer.

Ngoài ra, trường còn đào tạo rất nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới nghệ thuật: diễn viên David Schwimmer, MC/diễn viên hài Stephen Colbert, diễn viên Julia Louis-Dreyfus, diễn viên Warren Beatty, MC/ diễn viên Seth Meyers, tác giả Game of Thrones George R.R. Martin, và cả Meghan Markle – Nữ công tước xứ Sussex.

3. Đại học Columbia

Ngôi trường thuộc khối Ivy League này đã đào tạo 5 nhà lập quốc Mỹ, 3 Tổng thống (bao gồm Barack Obama) và 3 Chánh án Tối cao Pháp viện. Cựu sinh viên của trường từng giành tổng cộng 43 giải Oscar.

Những gương mặt nổi bật gồm: đạo diễn Kathryn Bigelow, diễn viên Casey Affleck, diễn viên Timothée Chalamet, diễn viên James Franco, diễn viên Julia Stiles, diễn viên Ed Harris, diễn viên /ca sĩ Emmy Rossum, đạo diễn James Gunn và nghệ sĩ cello nổi tiếng Yo-Yo Ma.

4. Đại học Southern California (USC)

Trường Điện ảnh USC là nơi đào tạo ra nhiều chủ nhân giải Oscar và Emmy nhất thế giới.

Cựu sinh viên: đạo diễn George Lucas (phim Star Wars), đạo diễn Ryan Coogler, đạo diễn/nhà sản xuất Judd Apatow, diễn viên hài Will Ferrell, diễn viên Lily Collins, diễn viên Regina King, diễn viên Daryl Hannah, diễn viên Tom Selleck.

USC cũng là nơi Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng, lấy bằng Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ.

5. Đại học California, Los Angeles (UCLA)

Nằm tại Los Angeles, UCLA sở hữu một danh sách cựu sinh viên là dàn sao Hollywood, bao gồm: diễn viên Nicolas Cage, diễn viên Jack Black, biên kịch Dustin Lance Black, đạo diễn Francis Ford Coppola, diễn viên Mariska Hargitay, diễn viên Mila Kunis, diễn viên Gabrielle Union…

6. Đại học Harvard

Một trong những đại học danh giá nhất thế giới, Harvard có cựu sinh viên là 8 Tổng thống Mỹ, 161 giải Nobel, hơn 180 tỷ phú đang còn sống.

Ngoài chính trị gia và học giả, Harvard còn đào tạo nhiều ngôi sao tài năng: diễn viên Matt Damon, diễn viên Rashida Jones, đạo diễn Darren Aronofsky, đạo diễn Damien Chazelle (La La Land), diễn viên Tommy Lee Jones, diễn viên hài Colin Jost, MC/diễn viên hài Conan O’Brien, diễn viên Mira Sorvino…

7. Đại học Yale

Trường đại học lâu đời thứ ba tại Mỹ, Yale đào tạo 5 Tổng thống Mỹ, 19 Thẩm phán Tối cao Pháp viện, cùng nhiều ngôi sao điện ảnh.

Những Oscar winners từng học tại đây như diễn viên Jodie Foster, diễn viên Paul Newman, diễn viên Jennifer Connelly và diễn viên Frances McDormand…

8. Berklee College of Music

Trường âm nhạc tư thục này ở Boston có hơn 300 cựu sinh viên giành giải Grammy. Các nghệ sĩ nổi tiếng từng học ở đây là nhà sản xuất âm nhạc Quincy Jones, ca sĩ Paula Cole, ca sĩ Melissa Etheridge, rapper/nhà sản xuất Wyclef Jean, ca sĩ Aimee Mann, ca sĩ Charlie Puth và ca sĩ/nhạc sĩ St. Vincent.

9. Đại học New York (NYU)

Ngôi trường giữa lòng New York này có tới 38 cựu sinh viên giành giải Oscar, 30 giải Emmy, 25 giải Tony, 12 giải Grammy và cả Jack Dorsey – nhà sáng lập Twitter.

Một loạt sao “khủng” từng theo học: diễn viên Angelina Jolie, đạo diễn Martin Scorsese, đạo diễn Woody Allen, ca sĩ Lady Gaga, diễn viên Anne Hathaway, diễn viên Billy Crystal, diễn viên John Cusack, nhà sản xuất âm nhạc Mark Ronson…

10. Đại học Princeton

Đại học Princeton là nơi Michelle Obama từng học, cùng hai cựu Tổng thống Mỹ và Phó tổng thống Aaron Burr và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Cựu sinh viên khác gồm đạo diễn Ethan Coen, diễn viên Ellie Kemper, diễn viên Wentworth Miller, diễn viên David Duchovny và diễn viên/người mẫu Brooke Shields.