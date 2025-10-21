Trường học miền Trung sẵn sàng học trực tuyến trước bão số 12

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công điện số 1846/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với cơn Bão số 12. Công điện được đưa ra trong bối cảnh Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia xác nhận bão Fengshen đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, chính thức trở thành cơn bão số 12 của năm 2025, đe dọa trực tiếp đến khu vực miền Trung.

Theo nội dung Công điện, dự báo bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dải đất miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Bộ GD&ĐT lưu ý khu vực này có địa hình phức tạp, bao gồm vùng núi, đồng bằng hẹp và ven biển dài, nên rất dễ bị tổn thương bởi thiên tai.

Một trường học ở Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão số 10.

Đặc biệt, cơn bão này còn kết hợp với không khí lạnh, dự kiến gây ra mưa lớn diện rộng. Tình trạng này làm gia tăng nguy cơ kép, bao gồm lũ quét, sạt lở đất ở các vùng núi và ngập úng tại khu vực đồng bằng duyên hải, đồng thời vùng ven biển đối mặt với xói mòn, xâm thực do sóng lớn.

Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản ngành giáo dục, Công điện yêu cầu các Sở GD&ĐT tại khu vực chịu ảnh hưởng phải thực hiện nghiêm túc nhiều nội dung. Trước hết, các Sở cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 12 và tình hình mưa lũ, đồng thời giữ liên hệ mật thiết với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ tại địa phương để đảm bảo khả năng ứng phó kịp thời khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Song song đó, các đơn vị giáo dục phải khẩn trương lên các phương án bảo đảm an toàn tối đa cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Bộ GD&ĐT đặc biệt yêu cầu các Sở phải sẵn sàng phương án dự phòng, bao gồm việc chuyển sang học trực tuyến hoặc tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp nhằm tránh mọi rủi ro đáng tiếc cho học sinh khi đến trường.

Ngoài yếu tố con người, việc củng cố cơ sở vật chất cũng là nhiệm vụ cấp thiết. Các trường học được yêu cầu rà soát, kiểm tra và củng cố toàn bộ tài sản, đặc biệt là tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở hoặc ngập úng cao. Mọi tài sản quan trọng như máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ và sách giáo khoa cần được di dời đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu tối đa hư hại, hỏng hóc hay mất mát.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo các Sở phải có trách nhiệm liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp nhanh chóng các thiệt hại (nếu có) để kịp thời báo cáo UBND cấp tỉnh có phương án khắc phục. Đồng thời, các số liệu này cũng cần được gửi về Bộ GD&ĐT để tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo đúng quy định, qua đó thể hiện sự chủ động, quyết liệt của toàn ngành giáo dục trong việc ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn cho học sinh trước mùa bão lũ.