Trường học Đà Nẵng vẫn ngổn ngang bùn đất, lo lắng mưa lũ trở lại

Ngày 1/11, nhiều trường học trên địa bàn xã Đại Lộc vẫn ngổn ngang, bùn non dày đặc sau đợt lũ lớn vừa qua. Tại các điểm trường nằm ở vùng trũng như Phú Mỹ, Phú Hòa... lớp bùn dày phủ kín sân trường, hành lang và cả trong phòng học.

Ngay từ sáng sớm, hàng chục giáo viên cùng lực lượng quân đội, dân quân trên địa bàn đã có mặt để dọn dẹp.

Cô Hồ Thị Thương, giáo viên Trường Mầm non Đại An cho biết đợt lũ lớn vừa qua khiến trường bị ngập sâu, nhiều phòng học bị ngâm nước nhiều ngày, làm hư hỏng nặng đồ dùng học tập. Ngay khi nước vừa rút, cô cùng các đồng nghiệp nhanh chóng bắt tay dọn dẹp, vệ sinh lớp học để sớm ổn định việc dạy và học.

Cô Thương cho biết thêm, những ngày qua, các giáo viên cùng lực lượng dân quân, bộ đội địa phương đã tích cực dọn dẹp trường học từ sáng đến chiều muộn. Tuy nhiên, do lớp bùn dày nên công việc gặp nhiều khó khăn. Hiện nước vẫn còn bao quanh khuôn viên trường, khiến việc vệ sinh, khắc phục càng thêm vất vả.

Quanh khuôn viên trường vẫn còn ngập nước.

Nhiều thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu bị hư hỏng nặng.

Lực lượng bộ đội, dân quân được huy động hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả.

Trong khi đó, khu vực quanh chợ Ngã Tư Ái Nghĩa (xã Đại Lộc) vẫn còn ngổn ngang, hàng hóa hư hỏng, bùn đất và rác thải sau đợt ngập lũ. Nhiều tiểu thương đang tất bật thu dọn, cố gắng khắc phục thiệt hại để sớm buôn bán trở lại.

Lớp bùn đất dày đặc bao quanh khu chợ, các tiểu thương tích cực dọn dẹp, vệ sinh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình mưa lớn ở các tỉnh miền Trung vẫn diễn biến rất phức tạp. Dự báo trong 48 giờ tới khu vực TP Đà Nẵng có khả năng xuất hiện mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 300–500mm, có nơi trên 750mm. Cường suất mưa lớn nhất có thể đạt trên 150mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng và sạt lở tại nhiều khu vực.