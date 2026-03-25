TPHCM: Hiệu trưởng không thể "vô can" nếu để xảy ra bạo lực học đường

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường.

Theo đó, UBND TP giao Sở GD-ĐT TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND xã, phường, đặc khu tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm Chỉ thị 03; ban hành kế hoạch của ngành GD-ĐT.

Ban hành hướng dẫn tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống; chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện quy định về bảo đảm an toàn trường học; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong trường học; ưu tiên hỗ trợ học sinh có nguy cơ cao hoặc là nạn nhân của bạo lực học đường.

Phối hợp với Công an TP và các cơ quan liên quan triển khai bảo đảm an ninh, an toàn trường học; giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Đặc biệt, chỉ đạo người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường; phân công rõ nhiệm vụ rõ ràng; xem xét trách nhiệm khi để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng hoặc xử lý không kịp thời, không đúng quy định.

UBND TP cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan. Trong đó, giao Công an TP phối hợp với Sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập huấn kỹ năng tự bảo vệ tiếp nhận, xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc học sinh vi phạm pháp luật, bạo lực học đường; áp dụng biện pháp giáo dục, quản lý phù hợp nhằm phòng ngừa tái phạm; trao đổi, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý, phòng ngừa.

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại khu vực trong và xung quanh trường học; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ phát sinh bạo lực học đường. Phối hợp địa phương rà soát, củng cố hệ thống camera tại khu vực trường học; nghiên cứu ứng dụng công nghệ phân tích hình ảnh để phát hiện nguy cơ; vận động xã hội hóa và chia sẻ dữ liệu theo quy định.

TP cũng giao UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai tại địa phương; bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phát huy thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của học sinh; tăng cường phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội.

Đồng thời, lồng ghép chỉ tiêu, nhiệm vụ phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; chỉ đạo đơn vị chức năng bảo đảm an ninh, an toàn ngoài khu vực trường học; phối hợp quản lý, giáo dục học sinh.

Theo UBND TP, mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường điều kiện đảm bảo các cơ sở giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hoá...

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường phối hợp liên ngành; bảo đảm quyền trẻ em, quyền được bảo vệ của người học; giảm thiểu các vụ việc bạo lực học đường, đặc biệt các vụ việc nghiêm trọng, kéo dài hoặc có yếu tố bạo lực trên không gian mạng...