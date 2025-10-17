TP.HCM ghi nhận 69 vụ bắt cóc online từ tháng 4 đến nay, cần thay đổi cách tuyên truyền

Chiều 16-10, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã đi khảo sát, đánh giá thực trạng, kết quả phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục.

Thượng tá Trần Văn Đông, Phó Phòng An ninh Chính trị Nội bộ (PA03), Công an TP.HCM, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thay đổi cách tuyên truyền

Ông Trần Văn Đông, Phó Phòng An ninh Chính trị Nội bộ (PA03), Công an TP.HCM, cho biết tại TP.HCM, giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 6-2025, ghi nhận 1.098 vụ việc liên quan đến trật tự xã hội. Trong đó, có 2.743 người vi phạm liên quan đến học sinh, sinh viên. Tỉ lệ này chiếm khoảng 5,7% trong số những người bị bắt giữ và lập hồ sơ xử lý.

Số vụ bị xử lý hình sự là 850. Các hành vi vi phạm tập trung chủ yếu vào cướp giật tài sản (195 trường hợp), trộm cắp tài sản (175 trường hợp), cướp tài sản (95 trường hợp); bạo lực học đường, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng là 290 trường hợp (chiếm khoảng 26,4%).

Phó Trưởng phòng PA03 cho biết không ghi nhận học sinh, sinh viên buôn bán, tàng trữ ma túy. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng hút shisha, thuốc lá điện tử ở một bộ phận nhỏ.

Về an toàn giao thông, từ năm 2015 đến nay, phát hiện 55.213 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông với các hình thức như không đội mũ bảo hiểm, chở ba.

Đến nay, công an đã tiếp nhận và quản lý 45.385 người nước ngoài là giáo viên, sinh viên... đến học tập tại TP.HCM. “Công tác này được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, được UBND TP.HCM quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên quốc tế học tập và giao lưu” - ông Đông nói.

Cũng theo ông Đông, công tác tuyên truyền luôn được chú trọng. Công an TP đã thực hiện 3.030 tin, bài, phóng sự về an ninh trật tự. Có 3.507 lượt tuyên truyền về an toàn giao thông đến học sinh, sinh viên với hơn 420.000 lượt người tham gia.

Toàn cảnh toạ đàm chiều nay. Ảnh: NQ

Một vấn đề được đề cập tại hội nghị là tình trạng bắt cóc online gia tăng. Theo Phó Trưởng phòng PA03, từ tháng 4 đến nay, TP.HCM ghi nhận 69 vụ bắt cóc online. Điều này cho thấy tình hình diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc tuyên truyền ở một số nơi chưa đạt hiệu quả. Giới trẻ ít đọc báo giấy, ít nghe đài, ít quan tâm đến hình thức tuyên truyền chính thống.

Trong thời gian tới, theo ông Trần Văn Đông, cần thay đổi phương thức tiếp cận, sử dụng các “món ăn tinh thần” phù hợp với sở thích của học sinh như nhạc rap, clip ngắn, nội dung sinh động, gần gũi để tuyên truyền. Ngoài cách truyền thống phải tuyên truyền bằng môi trường mạng, tăng cường công tác phòng ngừa từ xa, đừng để xảy ra vi phạm mới xử lý.

Ông Nguyễn Đức Chính, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, phường Tân Sơn Nhất phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NQ

Thông tin không xác thực từ các fanpage gây ảnh hưởng đến trường

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Chính, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, phường Tân Sơn Nhất đánh giá Thông tư liên tịch 06/2015 giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Công an đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các cơ sở giáo dục.

Các đơn vị giáo dục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Sở GD&ĐT với những hướng dẫn, định hướng cụ thể, giúp nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Thứ hai, trong quá trình triển khai, trường đã có những giải pháp phối hợp hiệu quả giữa công an, phụ huynh. Việc ký kết giữa công an địa phương và nhà trường đóng vai trò như một chỗ dựa vững chắc, giúp trường yên tâm trong công tác giáo dục cả về tinh thần lẫn hành động cụ thể.

"Trong thực tế, có những lúc thầy cô có chia sẻ chưa phù hợp trên mạng xã hội. Khi đó, nhà trường đã kịp thời phối hợp với công an địa phương để có những định hướng và hỗ trợ phù hợp, giúp thầy cô yên tâm công tác" - ông Chính nói.

Dù vậy, tình hình vi phạm pháp luật trong xã hội ngày càng phức tạp và diễn biến nhanh, trong khi nhà trường chỉ nắm được thông tin khi sự việc đã xảy ra. Công tác giáo dục chủ yếu dựa trên tuyên truyền, vận động nên tính chủ động chưa cao.

Hiện nay, có nhiều trang mạng xã hội liên quan đến giáo dục đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng. "Chúng tôi không rõ ai là người quản trị các trang này. Những thông tin không chính thống ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của giáo viên và chất lượng giáo dục nếu bị hiểu sai. Các trường cũng rất khó khăn khi truy tìm admin các trang để phản hồi" - ông Nguyễn Đức Chính nêu vấn đề.

Đại diện Bộ Công an cho biết trong trường hợp đó, trường có thể liên hệ với công an phường, thậm chí Công an TP.HCM để được hỗ trợ.