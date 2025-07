TP HCM sau hợp nhất, học sinh trường tư thục có được chuyển sang học trường công?

Chuyển trường từ TP HCM đi tỉnh, thành phố khác trong nước Đối với học sinh học ở trường THPT: Hiệu trưởng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, cấp giấy giới thiệu chuyển đi. Đối với học sinh THCS: Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, cấp giấy giới thiệu chuyển đi. Hồ sơ gồm: - Đơn xin chuyển trường (có sự đồng ý tiếp nhận của trường chuyển đến) - Học bạ (bản chính) - Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục) - Giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp (với cấp THPT) - Giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trưởng THCS và giấy giới thiệu chuyển trường do UBND xã, phường, đặc khu nơi đi cấp (với cấp THCS).