Sáp nhập tỉnh, thí sinh có mất lợi thế về điểm ưu tiên đại học?

Theo quy định hiện hành, thí sinh xét tuyển đại học được hưởng điểm ưu tiên theo khu vực, trong đó có các mức điểm khác nhau như KV1, KV2, KV2-NT và KV3. Mức điểm ưu tiên được áp dụng dựa trên nơi học THPT hoặc tương đương của thí sinh. Vì vậy, khi có sự thay đổi về địa giới hành chính do sáp nhập tỉnh, nhiều người lo ngại rằng thí sinh có thể mất đi lợi thế về điểm ưu tiên.Toàn bộ ưu tiên khu vực, đối tượng sẽ thực hiện như năm trước

Giải đáp băn khoăn này, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, đây là vấn đề được đông đảo người dân quan tâm và khi tham mưu lãnh đạo Bộ, các đơn vị chức năng đã đề cập rất rõ nội dung này bởi sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh và tái cấu trúc mô hình quản lý các địa phương, sẽ có thay đổi rất lớn. Hướng tham mưu được đưa ra là toàn bộ ưu tiên khu vực, đối tượng sẽ thực hiện như năm trước.

Thí sinh tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2025 tại Hà Nội.

"Chúng tôi tham mưu lãnh đạo Bộ theo hướng có độ trễ khi áp dụng các chế độ chính sách, phương án ưu tiên trong trường hợp việc sáp nhập tỉnh diễn ra trước thời điểm các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng thực hiện tuyển sinh (khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8). Như vậy, việc thay đổi chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực sau sáp nhập (nếu có) thì sẽ áp dụng cho năm sau chứ không áp dụng cho năm nay", GS.TS Nguyễn Anh Dũng cho biết.

Một số chuyên gia đề xuất rằng, Bộ GD&ĐT cần sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng chính sách ưu tiên sau khi sáp nhập. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xét tuyển, đồng thời giảm bớt những băn khoăn từ phía học sinh và phụ huynh.Nhiều địa phương đề xuất đẩy lịch thi tốt nghiệp THPT 2025 sớm 3 tuần

Năm 2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 12 sẽ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018. Theo phương án đã được công bố, từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, mỗi thí sinh sẽ thi 4 môn gồm: Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ).

Nhằm giúp các địa phương, nhà trường chủ động trong việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trong hai ngày 26 và 27/6.

Tuy nhiên, thời gian gần đây một số địa phương như TP.HCM, Nghệ An, Ninh Bình… đã có đề xuất thi tốt nghiệp THPT 2025 vào đầu tháng 6, sớm 3 tuần so với kế hoạch của Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó do cả nước đang sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành.

Về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, thời điểm hiện tại, Bộ chưa có thông tin chính thức về điều chỉnh lịch thi. Tuy nhiên, Bộ luôn chuẩn bị các phương án linh hoạt và phụ thuộc vào điều kiện khách quan.

Theo GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, kỳ thi tốt nghiệp THPT được chuẩn bị từ sớm, từ xa. Đây là kỳ thi cấp quốc gia, diễn ra đồng thời tại 63 tỉnh, thành phố. Vì vậy, không có chuyện mỗi địa phương tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp THPT ở thời điểm khác nhau. Nếu có dịch chuyển lịch thi dự kiến thì sẽ dịch chuyển đồng thời trên phạm vi cả nước.

"Bộ GD&ĐT hiện chưa có thông tin về vấn đề này nhưng trên tinh thần chung, nếu phải dịch chuyển thì sẽ có phương án ít ảnh hưởng đến toàn hệ thống nhất, trong đó có học sinh. Đây là vấn đề lớn nên sẽ được cân nhắc kỹ trước khi quyết định", Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thông tin.