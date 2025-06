Thi tốt nghiệp THPT 2025: Học sinh làm gì để 'vượt vũ môn'?

Lo thí sinh “quên” giờ thi Năm nay, thí sinh dự thi 2 môn tự chọn thay bài thi tổ hợp như những năm trước. Do đó, lãnh đạo các trường THPT lo thí sinh chỉ thi 1 trong 2 môn tự chọn “quên” giờ thi, mất cơ hội xét tốt nghiệp. Cô Cao Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa (Hà Nội), chia sẻ lo lắng đối với những thí sinh thi 1 môn tự chọn trong kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Theo cô Nga, thí sinh miễn thi ngoại ngữ năm nay chỉ còn 1 môn lựa chọn. Tùy vào sắp xếp ở từng phòng thi, có em thi ca 1, có em thi ca 2. Những thí sinh thi ca 1 có thể yên tâm vì thời gian bắt đầu thi giống bài thi môn Ngữ văn ngày hôm trước (sáng 26/6). Thí sinh thi ca 2, theo quy chế phải có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị. Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Bắc Giang. Ảnh: HOA BAN “Giờ thi lỡ cỡ dẫn đến nguy cơ thí sinh quên, nhầm lẫn. Như thế, nếu đến muộn quá thời gian quy định, các em không chỉ mất quyền lợi dự thi môn lựa chọn mà còn chậm 1 năm xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH”, cô Nga nói. Cô Nga yêu cầu giáo viên bộ môn liên tục nhắc nhở, lưu ý học sinh lớp 12 của trường để hạn chế thấp nhất nhầm lẫn, sai sót. Năm nay, lần đầu thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh thi 2 bài lựa chọn thay vì 1 bài tổ hợp như chương trình giáo dục 2006. Một phòng thi có nhiều nhất 5/9 môn thi lựa chọn, ít nhất 2/9 môn lựa chọn. Do vậy, công tác in sao đề, xếp phòng thi không tránh khỏi lúng túng. Tại Trường THPT Việt Yên số 2 (Bắc Giang), sau khi đưa danh sách học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp vào phần mềm đánh số báo danh, xếp phòng thi xảy ra tình huống máy xếp 1 thí sinh/phòng thi. Sau khi nhà trường xin ý kiến của Bộ GD&ĐT, điểm thi này có thể tổ chức phòng ghép hoặc di chuyển thí sinh này đến điểm thi khác. Tương tự, trong công tác in sao đề thi, lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng thực tế năm nay nếu có tình trạng thiếu đề thi sẽ rất khó khăn trong việc xử lí. Bộ GD&ĐT cần xem xét về số lượng môn thi trong mỗi phòng thi và cung ứng đủ các mã đề để đảm bảo mỗi đề thi đều có đủ nội dung đáp ứng yêu cầu.