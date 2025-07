Phổ điểm khối B00: Giáo viên dự đoán điểm chuẩn khối ngành Y dược giảm 2-3 điểm

Từ phổ điểm khối B00, thầy Nguyễn Thành Công, giáo viên Sinh học trường THPT Chuyên Sư phạm – ĐH Sư phạm Hà Nội nhận định, quy mô số lượng thí sinh thi môn Sinh năm 2025 giảm đáng kể, chỉ còn hơn 72.000 thí sinh trong khi các năm trước hơn 300.000 thí sinh.

Mặc dù năm nay không xét tuyển sớm và tất cả đều quy về thang điểm 30 để xét tuyển, tuy nhiên theo quan điểm của tôi điều này chỉ khác biệt về thời điểm công bố, không có nhiều ảnh hưởng đến điểm sàn trúng tuyển cho phương thức xét điểm tốt nghiệp.

Thầy Công phân tích, giả sử rằng, các trường vẫn lấy chỉ tiêu ổn định so với các năm trước. Nếu có sự biến động thì sự biến động này không đáng kể. Tuy nhiên, có một yếu tố có thể tác động đến điểm sàn trúng tuyển là lượng thí sinh trúng tuyển và nhập học bằng phương thức tuyển thẳng.

Nếu dùng biểu đồ tỉ lệ % điểm của khối B00 sẽ có một cái nhìn tương quan rõ nét hơn về điểm của 2 năm 2024 và 2025.

Về mặt số lượng tuyệt đối, số lượng thí sinh có điểm lớn hơn 27,00 năm 2024 là 1822 trong khi năm 2025 chỉ có 820 thí sinh đạt điểm số này. Tất nhiên, đây là điểm thô còn phụ thuộc vào việc cộng bổ sung các loại điểm khác nhau.

Dựa vào phân tích phổ điểm khối C00, thầy Công đưa ra một số dự đoán.

Về mặt tỉ lệ, các thí sinh điểm từ 25 điểm trở lên có sự biến động nhẹ so với năm trước

Về mặt số lượng tuyệt đối giảm đáng kể so với năm trước. Do vậy, nhiều khả năng các trường Y tốp đầu có thể giảm điểm chuẩn từ 0,5 – 1,0 điểm thậm chí hơn so với năm 2024.

Các trường Y tốp dưới có thể rơi vào điểm sàn ở mức 24 – 25,5 điểm. Do vậy, với các thí sinh đạt điểm trên 24 điểm sẽ có nhiều cơ hội trúng tuyển vào ngành Y khoa của các trường khác nhau nếu biết cách sắp xếp nguyện vọng một cách phù hợp.

Điểm sàn trúng tuyển với ngành Y khoa của các trường tốp đầu sẽ có vai trò định hướng cho các ngành khác của trường Y và các ngành khác tuyển khối B00 của các trường khác. Các thí sinh căn cứ sự biến động điểm này để đặt nguyện vọng vào các trường khác phù hợp.

Nguyên tắc tối ưu hóa việc xếp nguyện vọng

Thầy Công cũng chỉ cho thí sinh cách tối ưu hóa cách xếp nguyện vọng để tăng khả năng trúng tuyển như: Căn cứ vào điểm của bản thân; Căn cứ vào phổ điểm khối, bảng điểm cộng dồn để xác định vị trí của mình trong số các thí sinh; Căn cứ vào sở thích, mong muốn của bản thân.

Căn cứ vào điểm sàn trúng tuyển của các ngành mà mình thích ở các năm trước để đánh giá độ “nóng” của ngành.

Học sinh nên xếp các nguyện vọng thành 3 nhóm:

Nhóm 1 là nhóm nguyện vọng “ngôi sao hi vọng”: Các ngành, trường mình thực sự thích nhưng điểm sàn trúng tuyển các năm cao hơn so với điểm của mình khoảng 2,0 – 3,0 điểm.

Nhóm 2 là nhóm nguyện vọng “an toàn”: Các ngành, trường mình thực sự thích và khoảng điểm sàn trúng tuyển các năm trước bằng hoặc cao hơn điểm của bản thân khoảng 1,0 – 2,0 điểm.

Cuối cùng, nhóm nguyện vọng an toàn là các ngành, trường mình thích và điểm sàn trúng tuyển năm trước bằng hoặc thấp hơn điểm của bản thân 1,0 – 3,0 điểm.

Thầy Công nhấn mạnh học sinh, các em chỉ trúng tuyển duy nhất 1 nguyện vọng, nên sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự từ “thích nhất” đến “ít thích hơn” và các nguyện vọng này phải theo thứ tự giảm dần điểm sàn năm trước một cách tương đối. Tuyệt đối không đưa 1 nguyện vọng an toàn lên hàng đầu, khi đó trúng tuyển vào ngành không thích lắm thì không thể thay đổi.

Tiêu chí phụ như điểm môn x, thứ tự nguyện vọng, … chỉ dùng khi xét tuyển để loại các thí sinh vừa bằng điểm sàn, hầu như không cần dùng đến tiêu chí phụ.