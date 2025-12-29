Công an vào cuộc điều tra vụ thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8

Ngày 29/12, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết trong sáng cùng ngày phía nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc thầy giáo P.V.T. (SN 1980) bị tố có hành vi sàm sỡ học sinh. Theo lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An, thầy T. hiện đang dạy môn Ngữ Văn, ngoài ra kiêm phụ trách câu lạc bộ dạy võ của trường.

Trước đó, vào tối 28/12, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin tố thầy T. có hành vi không đúng mực với học sinh lớp 8 tại trường học. Trong đó có video phụ huynh quay lại hình ảnh thầy T. đang đi bộ bước vào trường. Video ghi lại cảnh người phụ huynh bức xúc tố cáo thầy T. có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục với con gái họ.

Trường THCS Chu Văn An (Ảnh: Trang thông tin của trường)

Theo nguồn tin phản ánh, nữ sinh lớp 8 có tham gia lớp câu lạc bộ võ thuật do thầy T. dạy. Vào sáng hôm qua (28/12), một nhóm học sinh trong câu lạc bộ võ thuật đến trường tập luyện. Tuy nhiên tại đây, thầy T. đã có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục nữ sinh ngay tại phòng học.

Thời điểm này nữ sinh hoảng loạn, gọi điện gia đình cầu cứu. Sau sự việc, phía nhà trường đã tổ chức cuộc làm việc, yêu cầu thầy T. làm bản tường trình đồng thời phối hợp cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

“Phía trường luôn phối hợp với ngành chức năng để làm rõ vấn đề, bảo vệ cho học sinh. Hiện công an đã vào cuộc, làm việc với thầy T. để xác minh làm rõ vụ việc. Chúng tôi sáng nay cũng tổ chức họp, làm báo cáo gửi địa phương và chờ kết luận của cơ quan chức năng để có hướng xử lý”, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết.

Được biết, thầy giáo P.V.T. trước đây công tác tại một trường THCS khác trên địa bàn huyện Hương Khê (cũ). Vào năm 2023, thầy T. được chuyển về giảng dạy tại Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Hương Khê cũ).

Ngoài giảng dạy môn ngữ văn, thầy giáo này có chứng chỉ huấn luyện võ thuật và thường dạy võ, kỹ năng sống cho học sinh tại một số trường trên địa bàn.