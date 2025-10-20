Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường tiểu học Cự Khê lập tức mở bếp ăn bán trú cho học sinh

Bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh (Hà Nội) cho biết, sau khi chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh vì phát hiện thực phẩm thịt, trứng cút "có mùi bất thường" đưa vào nhà bếp, ngày 20/10, nhà trường tổ chức dạy học theo kế hoạch giáo dục của năm học.

Về bữa ăn bán trú, nhà trường tổ chức theo 2 phương án đó là học sinh được cha mẹ đón về nhà hoặc đưa cơm trưa cho con.

Trong ngày hôm nay, có 1.335 học sinh đến trường, đạt 88%,12% em nghỉ học. Lý do 183 học sinh nghỉ học rất nhiều, gồm: vì sức khỏe không đảm bảo, phụ huynh không đưa đón được con, một số phụ huynh không chuẩn bị được cơm trưa cho con theo thông báo của trường ...).

Ngoài thịt ôi, trứng cút bốc mùi, phụ huynh Trường tiểu học Cự Khê còn phát hiện dụng cụ chế biến thực phẩm bếp ăn của trường này không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. (ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Cũng theo báo cáo của bà Nam, trong số hơn 1.300 học sinh đến trường hôm nay, có 497 em được gia đình chuẩn bị cơm trưa cho ăn tại trường. Số còn lại, học sinh được tan học lúc 10 giờ 30 phút để về nhà ăn uống, nghỉ ngơi.

Liên quan đến việc giải quyết bếp ăn bán trú cho học sinh, trường này cho biết, đơn vị tiến hành thực hiện các quy trình mời thầu mới để tiếp tục vận hành bếp ăn, cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh trong năm học 2025-2026.

Không quyết liệt xử lý vi phạm

Được biết, trong năm học 2025-2025, Trường tiểu học Cự Khê tổ chức ăn bán trú cho học sinh theo hình thức công ty cung cấp suất ăn trọn gói từ cung ứng thực phẩm, chế biến thành suất ăn.

Theo đó, mỗi sáng Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh sẽ vận chuyển thực phẩm đến trường học và đưa vào nhà bếp. Tại bếp, đội ngũ nhân viên sẽ sơ chế, nấu nướng và chia phần ăn về từng lớp dưới sự quản lý, giám sát của Trường tiểu học Cự Khê.

Tuy nhiên, ngày 15/10, phụ huynh phát hiện Công ty Nhật Anh tuồn thịt ôi, trứng cút bốc mùi vào nhà bếp. Tại thời điểm đó, phụ huynh đã yêu cầu công ty lập tức đổi sản phẩm để chế biến bữa trưa cho học sinh.

Điều đáng nói, tại buổi làm việc giữa các bên liên quan, dù ông Phan Đức Long, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh đã thừa nhận nhiều vi phạm trong quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm như: thực phẩm không để túi hút chân không, vận chuyển không đảm bảo điều nhiệt độ (không có thùng bảo ôn)...., nhưng phía trường học và Phòng Văn hóa - Xã hội của xã Bình Minh không đưa giải pháp mạnh tay là ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm.

Thay vào đó, nhà trường tiếp tục để phía Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh kiến nghị từ ngày 20/10 sẽ thay nhà cung cấp thực phẩm khác và bổ sung kiểm tra thực phẩm bằng các que test nhanh.

Nhiều phụ huynh bức xúc, lo ngại về việc chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh không được đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo sự việc xảy ra tại Trường tiểu học Cự Khê. Hiệu trưởng nhà trường báo cáo, vì đổi đơn vị cung cấp thực phẩm, phải thực hiện nhiều khâu nên dự kiến sẽ tổ chức bếp ăn bán trú trở lại vào ngày 27/10 tới.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, Xã Bình Minh chỉ đạo Trường tiểu học Cự Khê, quyết liệt có giải pháp mở cửa bếp ăn bán trú ngay trong ngày mai (21/10) để phục vụ bữa ăn bán trú cho toàn bộ học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đi làm việc.

Một phụ huynh có con đang theo học tại Trường tiểu học Cự Khê cho biết, vừa nhận được thông báo của nhà trường về việc sẽ cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh từ ngày mai. Phụ huynh nào cho con nghỉ ăn bán trú tại trường, nhắn tin cho giáo viên để tổng hợp số lượng.

“Ngày mai tôi sẽ cho con đi học trở lại tuy nhiên, nếu bữa ăn không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, sau đó sẽ dừng việc ăn bán trú ở trường. Con sẽ tự đạp xe về nhà ăn bữa trưa, chiều đến lớp học”, phụ huynh này nói.

Trên các nhóm lớp, nhiều phụ huynh cũng cho biết, nhà trường hoạt động bếp ăn bán trú sẽ cho con quay lại trường học sau ngày nghỉ hôm nay (20/10).