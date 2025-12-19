Sinh viên vẫn chờ tiền hỗ trợ A50 sau hơn 8 tháng hoàn thành nhiệm vụ

Quyền lợi bị hạn chế vì "không phải Kiều bào"

Theo phản ánh của sinh viên B.L (Trường Cao đẳng GTVT TP. HCM), các sinh viên bắt đầu tập luyện từ ngày 29/3/2025 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, sau đó hợp luyện tại Bờ sông Sài Gòn và đường Lê Duẩn. Tuy nhiên, ngay từ đầu, mọi thông tin về chế độ hỗ trợ đều không được thông báo rõ ràng.

"Mọi thông tin về thời gian, hình thức nhận tiền đều là con số không. Đến khi thời gian chờ đợi quá lâu, có bạn nhắn vào nhóm hỏi thì mới nhận được phản hồi, nhưng thời gian, số tiền bồi dưỡng là bao nhiêu vẫn chưa được xác định", sinh viên B.L chia sẻ.

Đồng quan điểm, một sinh viên tại Học viện Cán bộ TP. HCM cho biết thêm: "Ngay từ đầu, chúng mình không nhận được một thông báo nào về việc có tiền thưởng hay phụ cấp chi phí cho lực lượng diễu hành. Thấy các khối khác đã nhận được nên mình mới thắc mắc và nhắn tin vào nhóm ngày 25/10/2025 thì các chị quản lý mới trả lời".

Đỉnh điểm của sự bức xúc diễn ra vào sáng 16/12/2025. Sau khi nhận được thông báo đến địa chỉ 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa để nhận... "tiền quà tặng 30/4", với mức 22.500 đồng/buổi (tổng nhận khoảng 225.000 đồng), nhiều sinh viên đã gặp trực tiếp bà Ngân (người điều hành và thông báo các vấn đề trong nhóm chat của khối Kiều bào) để hỏi về khoản tiền hỗ trợ và sự chênh lệch so với các khối khác (như khối Doanh nhân, Nông dân, Phụ nữ...). Câu trả lời họ nhận được khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Theo ghi âm sinh viên cung cấp, bà Ngân giải thích lý do tiền hỗ trợ có thể ít hơn các khối khác là vì: "Các bạn sinh viên ở khối Kiều bào bị một đặc thù là không phải người kiều bào, mà chỉ là sinh viên hỗ trợ phục vụ". Lập luận này gây bức xúc trong cộng đồng sinh viên. Các bạn cho rằng, công sức bỏ ra để tập luyện là như nhau, không thể vin vào lý do "nhập vai" để cắt giảm chế độ và tại sao không công khai văn bản quy định mức chi ngay từ đầu?

Ngoài ra, về thời gian chi trả, bà Ngân tiếp tục đưa ra câu trả lời không xác định: "Trong năm nay hoặc trước Tết Ta", với lý do vướng thủ tục sáp nhập, giải thể hoặc quy trình Kho bạc. Bà Ngân cũng khẳng định bà không phải đầu mối chính mà do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. HCM phụ trách khối này còn bà chỉ là người hỗ trợ. (Khi phóng viên liên hệ bà Ngân để tìm hiểu thông tin từ phía quản lý thì người này từ chối cung cấp thông tin.)

Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, Đại diện Đoàn Học viện Cán bộ TP. HCM xác nhận có sự việc này.

"Bên mình huy động lực lượng theo đề nghị của Trung tâm Văn hóa Thành phố (trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM). Hiện nay, có các khối của Sở vẫn chưa được chi trả. Bên Đoàn trường đã gửi công văn đề nghị đơn vị Trung tâm Văn hóa thực hiện chi trả chế độ cho sinh viên”, đại diện Đoàn trường cho biết.

Xóa tin nhắn, chặn tương tác và nhập nhằng chấm công

Một sinh viên Học viện Cán bộ TP. HCM cho biết thêm, kênh liên lạc giữa sinh viên và ban quản lý khối rất hạn chế. Các nhóm trò chuyện (Zalo) thường xuyên bị khóa chiều gửi tin nhắn, sinh viên chỉ được nhận thông tin một chiều.

"Ngày 15/12/2025, khi mình đại diện các bạn nhắn vào nhóm để hỏi, chị Ngân nhắn tin thông báo rằng sắp có tiền. Nhưng ngay sau đó, chị thực hiện hành động chặn tin nhắn hai chiều và xóa toàn bộ tin nhắn thắc mắc trong nhóm", sinh viên này kể lại. Bên cạnh đó, các sinh viên cũng chia sẻ những bức xúc về việc chấm công "nhập nhằng", thiếu minh bạch của những người quản lý.

Hiện tại, sinh viên và nhiều người tham gia khối Kiều bào của chương trình A50 vẫn đang chờ một câu trả lời thỏa đáng và minh bạch từ phía đơn vị tổ chức. Các sinh viên cũng chia sẻ rằng điều các bạn mong chờ thực chất không phải là tiền mà là sự minh bạch, là câu trả lời thoả đáng và sự tôn trọng đối với công sức của mình.