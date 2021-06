Sinh viên “khóc thét” vì trường yêu cầu bán hết 20 thùng xoài mới cho tốt nghiệp

Một học viện tại Trung Quốc đã đưa ra một nhiệm vụ lạ đời cho các sinh viên, yêu cầu họ tiêu thụ 20 thùng xoài mới được nhận bằng tốt nghiệp.

Tiểu Trần tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại điện tử của Học viện Khoa học và Công nghệ Kỹ thuật Quảng Tây vào năm 2020. Trước thời điểm tốt nghiệp, Tiểu Trần từng khiến cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao khi lên mạng than phiền về việc khóa luận tốt nghiệp của mình có cả nhiệm vụ bán 20 thùng xoài.

Được biết, nhiệm vụ này chiếm 50% điểm tổng kết. Nếu không đạt doanh số chỉ tiêu theo yêu cầu của nhà trường, thành tích tốt nghiệp của Tiểu Trần sẽ không được công nhận. Việc này khiến Tiểu Trần một phen đau đầu. Để hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Trần đã phải nhờ người thân hỗ trợ mua giúp 20 thùng xoài.

Chia sẻ với phóng viên, Tiểu Trần cho hay: "Trước khi tốt nghiệp năm ngoái, tôi đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp vô cùng gian nan. Theo yêu cầu của nhà trường, đồ án tốt nghiệp bao gồm nhiệm vụ tiêu thụ 20 thùng xoài, điểm số chiếm 50%".

Học viện Khoa học và Công nghệ Kỹ thuật Quảng Tây khiến không ít sinh viên đau đầu khi thêm nhiệm vụ bán 20 thùng xoài như một phần của khóa luận tốt nghiệp. Ảnh: Guilinlife

Không chỉ có Tiểu Trần, sinh viên họ Vương (chuyên ngành thương mại điện tử, Học viện Khoa học và Công nghệ Kỹ thuật Quảng Tây) cũng gặp tình huống tương tự.

"Nhà trường viện lý do là giải cứu nông sản để yêu cầu sinh viên tiêu thụ xoài, giá xoài do nhà trường bán ra đắt hơn nhiều so với mặt bằng chung trên thị trường", Vương tiết lộ. Cụ thể giá xoài mà trường quy định là 4NDT/kg trong khi giá bán ngoài thị trường chỉ là 2 – 3 NDT/kg.

Để làm rõ sự việc, phóng viên đã liên hệ với Học viện Khoa học và Công nghệ Kỹ thuật Quảng Tây. Tuy nhiên, đại diện nhà trường cho hay họ không nắm được thông tin về sự việc và không tiện trả lời.

Phóng viên sau đó đã liên hệ với thầy Trần Tường Bình, giảng viên khoa Thương mại điện tử của Học viện Khoa học và Công nghệ Kỹ thuật Quảng Tây. Theo thầy Trần, nhiêm vụ bán xoài hướng tới mục đích trau dồi cho sinh viên khả năng vận dụng kiến thức để áp dụng giải quyết các vấn đề thực tế. Cách làm này được bắt đầu triển khai từ năm 2020. Số xoài bán ra được thu mua từ chương trình hỗ trợ nông dân trồng hoa quả.

Thầy Trần cho biết thêm: "Doanh số khác nhau thì điểm số cũng khác nhau, cộng thêm với điểm báo cáo tốt nghiệp, sinh viên có thể nhận bằng nếu đạt 60 điểm".

Dù vậy, thầy Trần thừa nhận việc nhà trường dùng doanh số tiêu thụ xoài để đánh giá kết quả khóa luận của các sinh viên là không phù hợp.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/sinh-vien-khoc-thet-vi-truong-yeu-cau-ban-het-20-thung-xoai-moi-cho-tot-nghiep-a504263.html