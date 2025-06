Nhận xét, giải đề thi tốt nghiệp Ngữ văn chương trình 2018

Câu 2.(4 điểm)

a. Bảo đảm yêu cầu về hình thức, dung lượng của bài văn b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận. c. Viết bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu: Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ỷ phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Bài làm có thể triển khai theo nhiều cách, sau đây là gợi ý của Tuyensinh247.com1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận. 2. Thân bài. Giải thích:- “Vùng trời quê hương”: Chỉ nơi mỗi người sinh ra, lớn lên, gắn bó.- “Bầu trời Tổ quốc”: Chỉ đất nước chung, rộng lớn hơn, là nơi hội tụ tất cả vùng quê hương.→ Câu nói khẳng định: Dù quê hương mỗi người khác nhau, nhưng tất cả đều là một phần không thể tách rời của Tổ quốc. Gắn bó và đóng góp cho quê hương chính là đang xây dựng đất nước. b. Phân tích: - Bối cảnh: Đất nước đang có nhiều chuyển mình:+ Hội nhập quốc tế sâu rộng, cơ hội và thách thức đan xen. + Di cư, đô thị hóa, sự dịch chuyển lao động khiến nhiều người sống xa quê. + Những cải cách bộ máy hành chính. - Mỗi vùng quê góp phần tạo nên đất nước: + Từ miền núi đến đồng bằng, từ hải đảo đến biên giới – mỗi nơi mang nét văn hóa, truyền thống riêng, tất cả góp phần tạo nên hình hài của Tổ quốc. + Dù ở đâu, con người Việt Nam vẫn chung một lý tưởng, chung một tình yêu nước, sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc trong chiến tranh cũng như trong thời bình. - Trách nhiệm của công dân trong thời đại mới: + Dù đi đâu, làm gì, vẫn luôn mang trong tim hình ảnh quê hương – vì đó là một phần máu thịt của Tổ quốc. + Không chỉ yêu quê hương nơi mình sinh ra mà còn cần biết mở lòng với những vùng đất khác, bởi Tổ quốc chính là quê hương của tất cả mọi người. + Phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. + …Học sinh tự lấy dẫn chứng phù hợp c. Bàn luận mở rộng. - Không nên phân biệt vùng miền, vì mỗi vùng đất đều đáng tự hào và là một phần tạo nên Tổ quốc. - Phê phán lối sống thực dụng, coi nhẹ nguồn cội, phân biệt vùng miền, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. - Xây dựng tinh thần đoàn kết dân tộc, đặt lợi ích quốc gia, Tổ quốc lên hàng đầu hướng đến một Việt Nam phát triển hùng cường.- … 3. Kết bài: Tổng kết vấn đề