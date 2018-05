'Rụng tim' với những vụ bạo hành trẻ ở trường học

Thứ Ba, ngày 29/05/2018 12:00 PM (GMT+7)

Bạo hành trẻ em Sự kiện:

Từ 2017 đến nay, đã ghi nhận hàng chục vụ bạo hành trẻ em kéo dài từ Bắc chí Nam…Đáng nói, nhiều vụ bạo hành trong đó xảy ra ngay tại các lớp học, thậm chí có nhiều lớp còn có cả camera giám sát. Nhiều người đặt câu hỏi, có camera quan sát mà giáo viên còn như thế, nếu không có thì còn sao nữa?

Giữa tháng 2/2017, hình ảnh giáo viên tại cơ sở mầm non Apollo ở quận Bình Thạnh, TPHCM dốc ngược đầu cháu bé 22 tháng tuổi, dọa ném qua cửa sổ được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh được cắt ra từ camera trong lớp học chụp lại cảnh trong giờ ăn của trẻ. Khi các trẻ đang ngồi trong bàn ăn, phía cửa sổ hình ảnh một phụ nữ dùng hai tay nhấc cao một bé nhỏ ra hướng cửa sổ. Hình ảnh thứ hai, người này tiếp tục dốc đầu trẻ xuống dưới, hai chân trẻ ngược lên trên làm nhiều người xem... phải rụng tim.

Về phía cô giáo có hành vi này, cô cho biết đó chỉ là “giỡn”, với các cháu bé, nhất là khi gặp tình huống bé nào không chịu ăn, ăn chậm. Nhiều người đặt câu hỏi, có camera quan sát mà giáo viên còn như thế, nếu không có thì còn sao nữa? Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, cơ sở này đã chủ động xin giải thể.

Và mới đây, vụ bạo hành trẻ gây bức xúc dư luận xảy ra ở một nhóm trẻ tư thục ở Đà Nẵng. Cụ thể, ngày 21/5, trên mạng Facebook xuất hiện clip và hình ảnh ghi lại cảnh hành hạ dã man trẻ tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.

Clip ghi lại hình ảnh một em bé cởi trần nằm trên đất và được một phụ nữ đút ăn. Người phụ nữ này liên tục đút thức ăn vào miệng đứa bé. Đứa bé ăn chậm, khóc thì người phụ nữ quăng chiếc khăn phủ lên mặt bé và đánh liên tục vào mặt.

Ngoài ra còn có hình ảnh ghi lại cảnh người phụ nữ dùng 2 tay bóp vào mặt một cháu bé và xách lên….Bà này nói do cháu bị ghẻ nên phải xách để đưa ra ngoài.

Cảnh bảo mẫu nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười dùng 2 tay bóp vào mặt một cháu bé và xách lên

Vào cuộc xác minh, các cơ quan chức năng cho biết vụ việc xảy ra ở nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười được UBND phường Chính Gián cấp quyết định thành lập theo quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 9/5/2013. Do bà Đinh Thị Hồng có bằng Cao đẳng sư phạm Mầm non làm chủ. Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi “hành hạ người khác” của bà Hồng.

Vào đầu tháng 4 vừa qua, nhiều đoạn clip ghi lại cảnh giáo viên Trần Bích Ngọc dùng những lời lẽ thô bạo để “dạy” các cháu nhỏ ở Trường Mầm non 30- 4 (quận 1, TPHCM).

Cụ thể, trong một đoạn clip do phụ huynh và giáo viên cũng cấp, bà Ngọc vừa chửi, vừa đánh vào chân đứa trẻ đang nằm trên sàn nhà. Liên tục sau đó, bà Ngọc dùng một dụng cụ bằng nhựa đánh mạnh 4 cái vào mặt đứa trẻ.

Mặc cho đứa trẻ hoảng sợ, ôm mặt khóc, bà Ngọc hét lớn: “Mầy là người hay thú? Là thú hay người...”. Trước khi đưa mắt nhìn sáng đứa trẻ khác, bà Ngọc còn đánh thêm cháu bé nhiều cái. Thấy bạn đang chịu trận “mưa roi”, các học sinh khác nằm ngay sát bên nhưng không dám cựa quậy.

Một clip khác ghi lại cảnh học sinh “xếp cá mòi” nằm la liệt dưới nền nhà lớp học. Đang nằm ngủ chung với học sinh, bà Ngọc vùng dậy, xông đến đánh, cào vào người đứa trẻ rồi ra lệnh: “Nhắm mắt!”.

Tiếp sau đó, bà Ngọc liên tục lớn tiếng quát nạt, ra lệnh cho đứa trẻ. Biết cháu bé sắp khóc, bà Ngọc dằn mặt: “Ngậm cái miệng lại nha. Khóc một cái là tao lấy cái tã cứt tao trét...”. Thấy đứa trẻ nằm im, bà Ngọc quay sang lấy tay chỉ mặt một đứa khác rồi thoải mái nằm xuống sàn nhà nghỉ ngơi.

Ngay sau đó, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết sở đã có văn bản đề nghị UBND quận 1 đình chỉ nữ giáo viên có hành vi bạo hành trẻ. Vụ việc sẽ được UBND quận 1 trực tiếp chỉ đạo giải quyết và báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT TPHCM.

Hẳn dư luận vẫn chưa quên vụ bạo hành trẻ xảy ra ở cơ sở mầm non Mầm Xanh (quận 12, TPHCM)vào cuối năm 2017. Hình ảnh clip ghi lại cảnh các bảo mẫu tại cơ sở này hành hạ hàng loạt đứa trẻ gây chấn động cả nước. Những đứa trẻ bị bảo mẫu đánh, tát, lấy can nhựa gõ vào đầu, vào người mọi lúc mọi nơi. Chưa kể, bảo mẫu còn cầm dao gõ vào dọa làm đám trẻ khóc thét…

Vụ bạo hành trẻ xảy ra ở cơ sở mầm non Mầm Xanh (quận 12, TPHCM) vào cuối năm 2017 gây rúng động dư luận

Ngoài những gì clip mô tả thì còn rất nhiều hình thức bạo hành mất nhân tính của các bảo mẫu tại cơ sở Mầm Xanh được phanh phui như trẻ bị bắt ngồi trên bô suốt ngày để bảo mẫu khỏi mất công thay quần áo, bé nhỏ bị nhốt khu vực riêng không có người trông nom cho đến việc bữa ăn bị cắt xén.

Ngay sau đó, chủ cơ sở Mầm Xanh là bà Phạm Thị Mỹ Linh đã bị tạm giam và truy tố. Điều đáng chú ý nhất trong vụ việc ở Mầm Xanh là trước khi sự việc báo chí thông tin ra dư luận thì cơ quan chức năng đã hai lần đi kiểm tra cơ sở này.

Trước đó không lâu là vụ bạo hành trẻ xảy ra tại điểm giữ trẻ số 214/77 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM. Tại cơ sở này, người dân đã ghi lại cảnh bảo mẫu bạo hành lúc cho trẻ ăn. Theo đó, hai bảo mẫu bắt trẻ nằm ngửa ra, liên tục múc cháo đổ vào, bé nào không nuốt thì bị đánh vào đầu, vào mặt để khóc phải há miệng ra. Có những bé không kịp, bị ói ra liền bị cô giữ trẻ đánh vào đầu, vào đùi, tán vào mặt để bé khóc, há miệng ra. Phần cháo bé ói ra, họ đút cho bé ăn lại.

Kể cả khi tắm, các bé ngọ nguậy cũng bị hai cô quát tháo, chỉ tay vào mặt rồi đánh khiến các bẻ hoảng sợ khóc thét, càng khóc nhiều thì càng bị đánh nặng hơn. Một bé nam khoảng 2 tuổi khi bị cô đánh vào đầu đã lấy tay lên che đầu. Một cô liền kéo tay bé xuống, tiếp tục đánh.

Đây là một nhóm trẻ hoạt động tự phát không phép. UBND Phường cũng đã kiểm tra và yêu cầu làm giấy cam kết đảm bảo an toàn mọi mặt cho trẻ.

Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, cơ quan công an đã không khởi tố các bảo mẫu tại điểm giữ trẻ này do không đủ cơ sở, giám định vết thương các bé bị đánh không có thương tích.

Trong khi đó, trao đổi tại buổi tọa đàm “Bạo hành trẻ mầm non: Vì đâu nên nỗi” cách đây không lâu do báo Tiền Phong tổ chức, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM nhìn nhận, camera có thể gắn ở mỗi lớp học, nhưng điều đó là chưa đủ, các bậc phụ huynh và toàn xã hội cũng phải là những chiếc camera sát sao công việc của từng giáo viên mầm non. Chỉ có như vậy, những con sâu làm rầu nồi canh mới được loại bỏ hoàn toàn, và chúng ta mới có thể bảo vệ con em mình khỏi nạn bạo hành ở trường mầm non.