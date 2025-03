Nhiều tỉnh, thành đề xuất thi tốt nghiệp THPT sớm ba tuần

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hôm 17/3 gửi kiến nghị đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề xuất đẩy sớm kỳ thi tốt nghiệp. TP HCM, Nghệ An và Ninh Bình cũng tương tự, nêu rõ thời gian thi mong muốn là từ ngày 7 đến 10/6.

So với mốc dự kiến 26-27/6 của Bộ, lịch thi mà các địa phương kiến nghị sớm gần ba tuần.

Nghệ An và TP HCM cho biết đề xuất trên xuất phát từ tình hình cả nước đang thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố và kết thúc nhiệm vụ cấp huyện theo kết luận của Bộ Chính trị.

Theo ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được phân cấp về địa phương. Các tỉnh, thành quyết định việc in ấn, bảo quản, vận chuyển đề cũng như công tác coi thi và chấm thi tại trên địa bàn. Nếu kỳ thi diễn ra vào cuối tháng 6, nhiều khả năng các tỉnh, thành phố chưa kịp hình thành bộ máy sau khi sáp nhập, hoặc nếu có cũng trong tình thế gấp gáp, bối rối. Do đó, địa phương khó đảm bảo công tác tổ chức được an toàn, nghiêm túc.

Tương tự, việc tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 hiện do cấp huyện phụ trách, trong khi cơ quan này có thể kết thúc nhiệm vụ trong thời gian sắp tới. Do đó, ông Thành nhận định nên tổ chức cả kỳ thi lớp 10 vào cuối tháng 5.

"Học sinh và phụ huynh đang rất quan tâm đến các kỳ thi cuối cấp, liệu có ảnh hưởng gì hay không trong bối cảnh này. Do đó, chúng ta có cần có kế hoạch chuẩn bị từ sớm để các bên không bị động, đảm bảo quyền lợi cho học sinh", ông Thành nói.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Ninh Bình cũng cho rằng đẩy sớm lịch thi sẽ đảm bảo học sinh được ôn tập khoa học, ổn định tâm lý và giảm áp lực.

Thí sinh thi tốt nghiệp tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP HCM, tháng 6/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

2025 là năm lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới thi tốt nghiệp. Dự kiến, kỳ thi diễn ra trong hai ngày 26-27/6. Thí sinh thi bốn môn, bắt buộc có Toán và Ngữ văn, cùng hai môn tự chọn đã học ở trường (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ).

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 16/3 cho biết Bộ chưa có thông tin chính thức về đề xuất của các địa phương. Tuy nhiên, cơ quan này luôn chuẩn bị phương án linh hoạt.

"Đây là vấn đề rất lớn, chắc chắn phải được nghiên cứu, cân nhắc trước khi quyết định", ông nói. Nếu phải thay đổi, theo ông Hà, Bộ sẽ tính toán sao cho ít ảnh hưởng đến hệ thống, học sinh nhất.