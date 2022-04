Nhiều địa phương cho học sinh mầm non, tiểu học tới trường từ đầu tháng 4

Nhiều địa phương như Điện Biên, Ninh Bình, Nghệ An,… cho trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp trở lại từ đầu tháng 4.

Tại Điện Biên, các trường bậc mầm non và tiểu học tại thành phố Điện Biên Phủ sẽ mở cửa trở lại từ ngày 4/4. Trong khi đó, học sinh THCS ở đây chuyển sang học trực tiếp từ 30/3.

Trước đó, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, UBND tỉnh Điện Biên cho 18 cơ sở giáo dục tại Điện Biên Phủ tạm dừng đến trường từ ngày 22/2 để chuyển hình thức học phù hợp.

Tại Phú Thọ, Sở GD&ĐT thông báo từ ngày 4/4, học sinh thuộc các bậc học từ mầm non, tiểu học, THCS cho đến THPT sẽ trở lại trường học trực tiếp.

Tại Ninh Bình, Sở GD&ĐT Ninh Bình quyết định cho bậc tiểu học đi học trở lại từ ngày 4/4. Tùy điều kiện thực tế, các trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và có thể cho học sinh ăn bán trú.

Sở nhấn mạnh giáo viên quan tâm sát sao việc học tập của học sinh, phân loại học sinh theo mức độ nắm vững kiến thức, nhất là các nội dung không được học trực tiếp, để tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung các nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh.

Học sinh tiểu học ở tỉnh này chuyển sang học trực tuyến từ ngày 21/2 do mưa rét. Sau đó, ngày 24/2, Sở GD&ĐT ra văn bản về việc tiếp tục tạm dừng đến trường đối với học sinh tiểu học do tình hình dịch COVID-19.

Tại Nghệ An, theo văn bản hướng dẫn về kế hoạch dạy học của tỉnh trong giai đoạn mới do sở GD&ĐT đưa ra, từ ngày 4/4, học sinh thuộc các bậc học từ mầm non, tiểu học, THCS cho đến THPT sẽ trở lại trường học trực tiếp.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các cơ sở giáo dục cần điều chỉnh chương trình chăm sóc, dạy học để đảm bảo kế hoạch năm học.

Với giáo dục phổ thông, các trường cần tiếp tục rà soát để bổ sung thiết bị thu phát, đường truyền, bố trí bộ phận kỹ thuật hỗ trợ các tiết dạy ở lớp học trực tuyến - trực tiếp khi có học sinh, giáo viên thuộc diện phải cách ly y tế.

Sở lưu ý tập trung ôn tập cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đảm bảo kiến thức, kỹ năng để tham gia các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT năm 2022.

Chi tiết lịch học của 63 tỉnh, thành phố (cập nhật từ ngày 1/4):

STT Tỉnh, thành phố Lịch học 1 Hà Nội Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học trực tuyến Học sinh các cấp khác học trực tiếp 2 TP.HCM Các địa phương linh hoạt các hình thức dạy học theo tình hình dịch 3 Bà Rịa - Vũng Tàu Học sinh tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp Riêng huyện Côn Đảo cho học sinh từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tuyến 4 Bình Phước Học sinh mầm non dừng đến trường Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 kết hợp trực tuyến với trực tiếp (vùng dịch cấp độ 3 - 4 học trực tuyến 100%).Học sinh các cấp khác học trực tiếp 5 Bình Định Học sinh các cấp học trực tiếp 6 Bình Thuận Học sinh các cấp học trực tiếp 7 Bình Dương Học sinh các cấp học trực tiếp 8 Bắc Giang Học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 huyện Lạng Giang học trực tuyến Học sinh các địa phương khác học trực tiếp 9 Bắc Ninh Linh hoạt tùy địa phương theo những mức độ dịch 10 Bến Tre Học sinh các cấp học trực tiếp 11 Bắc Kạn Học sinh ở TP Bắc Kạn học trực tuyến Học sinh các địa phương khác học trực tiếp 12 Cao Bằng Học sinh mầm non nghỉ Học sinh tiểu học và lớp 6 học trực tuyến Học sinh các cấp khác học trực tiếp 13 Cần Thơ Học sinh các cấp học trực tiếp 14 Cà Mau Học sinh từ lớp 1 đến 7 học trực tuyến Học sinh các cấp khác học trực tiếp 15 Đắk Nông Mầm non và tiểu học dừng đến trường Học sinh các cấp khác học trực tiếp 16 Đà Nẵng Học sinh các cấp học trực tiếp Mầm non tạm nghỉ đến khi có thông báo mới 17 Đồng Tháp Học sinh các cấp học trực tiếp 18 Đồng Nai Học sinh các cấp huyện Trảng Bom và TP Biên Hoà học trực tuyến Học sinh các cấp ở địa phương khác học trực tiếp 19 Đắk Lắk Học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 ở TP Buôn Ma Thuột học trực tuyến Học sinh lớp 9 - 12 học trực tiếp từ 21/3 20 Điện Biên Học sinh các cấp học trực tiếp từ 4/4 21 Gia Lai Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở TP Pleiku học trực tuyến Học sinh các địa phương khác học trực tiếp 22 Hà Nam Học sinh các cấp học trực tiếp 23 Hoà Bình Học sinh các cấp học trực tiếp 24 Hà Giang Học sinh ở TP Hà Giang, Vị Xuyên, Bắc Giang, Quang Bình học trực tuyến Học sinh các địa phương khác học trực tiếp 25 Hà Tĩnh Học sinh các cấp học trực tiếp 26 Hậu Giang Học sinh các cấp học trực tiếp 27 Hải Phòng Học sinh các cấp học trực tiếp kết hợp học trực tuyến 28 Sơn La Linh hoạt tùy địa phương theo mức độ dịch 29 Hải Dương Học sinh các cấp học trực tiếp 30 Hưng Yên Học sinh mầm non và phổ thông đi học trở lại từ 15/3 31 Kon Tum Linh hoạt tùy địa phương theo cấp độ dịch 32 Khánh Hoà Học sinh các cấp học trực tiếp 33 Kiên Giang Học sinh các cấp học trực tiếp 34 Lai Châu Học sinh các cấp học trực tuyến đến khi có thông báo mới 35 Long An Học sinh các cấp học trực tiếp 36 Lạng Sơn Học sinh các cấp học trực tiếp 37 Lâm Đồng Học sinh mầm non nghỉ Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở TP Bảo Lộc, TP Đạt Lạt học trực tuyến Học sinh các cấp khác học trực tiếp 38 Lào Cai Ở TP Lào Cai, học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp từ 14/3 39 Ninh Bình Học sinh các cấp học trực tiếp từ 4/4 40 Ninh Thuận Học sinh các cấp học trực tiếp 41 Nam Định Học sinh các cấp học trực tiếp 42 Nghệ An Học sinh các cấp học trực tiếp từ 4/4 43 Phú Thọ Học sinh các cấp học trực tuyến từ 4/4 44 Phú Yên Học sinh các cấp học trực tiếp Mầm non nghỉ đến khi có thông báo mới 45 Quảng Nam Linh hoạt tùy địa phương theo những mức độ dịch 46 Quảng Ngãi Học sinh các cấp học trực tiếp 47 Quảng Ninh Ở TP Móng Cái, học sinh từ lớp 1 - 12 học trực tiếp từ 14/3Học sinh mầm non nghỉ Các địa phương khác học trực tiếp 48 Quảng Bình Ở TP. Đồng Hới, học sinh các lớp 1, 2, 5, 6, 9 và THPT học trực tiếp, còn lại học trực tuyến Học sinh các địa phương dịch cấp độ 1, 2 học trực tiếp 49 Quảng Trị Học sinh các cấp học trực tiếp 50 Thái Bình Học sinh các cấp học trực tiếp 51 Thanh Hoá Linh hoạt tùy địa phương theo những mức độ dịch 52 Thừa Thiên - Huế Học sinh các cấp học trực tiếp 53 Trà Vinh Học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp. Mầm non nghỉ đến khi có thông báo mới 54 Tuyên Quang Trẻ mầm non nghỉ, tiểu học, THCS, THPT chưa tiêm vaccine học trực tuyến Với học sinh đã tiêm vaccine linh hoạt học trực tiếp 55 Thái Nguyên Học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 ở huyện Định Hoá học trực tuyến Học sinh các địa phương khác học trực tiếp 56 Tiền Giang Học sinh các cấp học trực tiếp Mầm non nghỉ đến khi có thông báo mới 57 Yên Bái Học sinh các cấp học trực tiếp từ 15/3 58 Tây Ninh Học sinh các cấp học trực tiếp 59 Vĩnh Long Học sinh các cấp đi học trực tiếp 60 Vĩnh Phúc Học sinh THPT học trực tiếp Học sinh tiểu học, THCS học trực tuyến Mầm non tạm nghỉ đến khi có thông báo mới 61 Sóc Trăng Học sinh các cấp học trực tiếp 62 An Giang Học sinh tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp Mầm non nghỉ đến khi có thông báo mới 63 Bạc Liêu Học sinh THCS, THPT học trực tiếp Tiểu học học online từ ngày 7/3 đến khi có thông báo mới Mầm non tiếp tục nghỉ

