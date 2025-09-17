Mời nghệ sĩ, chuyên gia tham gia hoạt động giáo dục: Băn khoăn vấn đề kinh phí

Ca sĩ Hà Myo tham gia trải nghiệm cùng học sinh trong Diễn đàn "Ðiều em muốn nói" năm 2025 tại Nghệ An do báo Tiền Phong tổ chức. Ảnh: Trọng Tài

Chuyên gia, nghệ sĩ được mời thỉnh giảng

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các sở GD&ĐT, các ĐH, trường ĐH, viện nghiên cứu có trường phổ thông hướng dẫn thực hiện mời chuyên gia, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên (sau đây viết chung là chuyên gia, nghệ sĩ)… tham gia các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục quy định tổ chức dạy học vào buổi 1 (học chính khóa), nhà trường có thể mời chuyên gia, nghệ sĩ tham gia dạy học theo các tiết học hoặc chuyên đề bảo đảm kế hoạch giáo dục và đáp ứng được yêu cầu cần đạt theo quy định.

Đối với các hoạt động tăng cường, trải nghiệm, câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, kĩ năng sống, giao lưu văn hóa…. được tổ chức vào buổi 2, nhà trường có thể mời chuyên gia, nghệ sĩ, tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được phê duyệt.

Về tiêu chí mời chuyên gia, nghệ sĩ, Bộ GD&DT nêu rõ là những người có phẩm chất tốt, thành tích, uy tín; có khả năng truyền đạt, kinh nghiệm và kĩ năng sư phạm phù hợp với lứa tuổi học sinh. Uy tín của chuyên gia, nghệ sĩ… được đảm bảo bằng việc họ đã đạt các danh hiệu do Nhà nước phong tặng hoặc đạt các giải thưởng cấp bộ, cấp tỉnh trở lên hoặc các hiệp hội nghề nghiệp; có những đóng góp được giới chuyên môn và công chúng ghi nhận; có văn bằng, chứng chỉ huấn luyện viên do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có thành tích huấn luyện vận động viên đạt giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao; có kinh nghiệm thực tế trong công tác huấn luyện, đào tạo; đạt đẳng cấp vận động viên cấp 1 trở lên hoặc đoạt huy chương, giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao.

Về tài chính, sử dụng ngân sách nhà nước theo dự toán đã được phê duyệt, đồng thời huy động, sử dụng các nguồn xã hội hóa hợp pháp.

Giám đốc Sở GD&ÐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Sở GD&ÐT kí liên tịch với Sở VH&TT TPHCM để sử dụng các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất của ngành văn hóa, thể thao phục vụ cho việc dạy và học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, hướng tới giáo dục toàn diện học sinh và mục tiêu mỗi học sinh thành phố biết chơi ít nhất 1 môn thể thao và 1 môn nghệ thuật/nhạc cụ, triển khai từ năm học này.

Nhà trường lo kinh phí

Bà Đoàn Thu Hà, Hiệu trưởng Trường liên cấp Sentia (Hà Nội) chia sẻ, nhà trường triển khai dạy học cá nhân hóa. Ở bậc THPT, những học sinh lựa chọn môn Mĩ thuật, âm nhạc thường có định hướng đi sâu vào các chuyên ngành nghệ thuật này một cách chuyên nghiệp hóa như họa sĩ, nhạc sĩ. Vì vậy, ví dụ với môn Mĩ thuật, nhà trường đã mời họa sĩ làm giáo viên thỉnh giảng cho học sinh các lớp nâng cao. Với môn âm nhạc, tháng 11 hằng năm, nhà trường có đêm hội gió đầu mùa. Học sinh biểu diễn văn nghệ, phụ huynh tham dự. Đây là đêm nhạc có mời nghệ sĩ đến biên đạo, dàn dựng thanh nhạc, hợp xướng.

Bà Hà khẳng định, lớp học có mời họa sĩ giảng dạy hay đêm hội gió đầu mùa không làm phát sinh chi phí đối với phụ huynh vì học phí đã được công bố từ đầu khóa học. Số lượng học sinh tham gia lớp học mĩ thuật nâng cao không lớn, số lượng tiết dạy không nhiều nên nằm trong phạm vi chi trả của nhà trường. Đêm hội gió đầu mùa lấy một phần kinh phí của nhà trường, phần lớn do phụ huynh ủng hộ. Sự ủng hộ ở đây là tận dụng các mối quan hệ của phụ huynh hoặc thậm chí chính phụ huynh làm trong lĩnh vực nghệ thuật đó sẽ tham gia hỗ trợ. Phụ huynh có thể mời biên đạo về dàn dựng tiết mục cho lớp con.

Ở góc độ trường công lập, một lãnh đạo trường THCS tại Hà Nội băn khoăn về vấn đề kinh phí. Bởi tiêu chí mời chuyên gia nghệ sĩ đã được Bộ GD&ĐT quy định rõ. Trong công văn, Bộ GD&ĐT chỉ yêu cầu sử dụng ngân sách nhà nước theo dự toán đã được phê duyệt, đồng thời huy động, sử dụng các nguồn xã hội hóa hợp pháp. Sở GD&ĐT chủ động tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố chính sách đãi ngộ cho chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ… được mời phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và các quy định của pháp luật. Như vậy, trường muốn thực hiện phải chờ hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Tuy vậy, điều quan trọng hơn hết là sự đồng thuận của phụ huynh. Đối với trường công lập, nhu cầu của phụ huynh rất khác nhau. Có phụ huynh muốn con chuyên tâm học văn hóa để đỗ đạt, thi cử; có phụ huynh mong con phát triển toàn diện. Khi triển khai việc đưa chuyên gia, nghệ sĩ vào các trường công lập tham gia các hoạt động buổi 2 (buổi học triển khai các hoạt động giáo dục ngoài chương trình học chính khóa), lãnh đạo nhà trường phải có sự tính toán kĩ lưỡng, khảo sát nhu cầu thực tế cũng như kế hoạch triển khai xã hội hóa giáo dục. Nếu không thực hiện được, chẳng những không nhận được sự ủng hộ mà thậm chí sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Hơn nữa, việc triển khai này chỉ phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Ví dụ đối với học sinh cuối cấp (lớp 9, lớp 12) chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp, tuyển sinh đại học, nên ưu tiên bồi dưỡng các môn văn hóa thay vì các hoạt động trải nghiệm.