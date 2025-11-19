Lũ tiếp tục lên, nhiều trường ở Khánh Hòa tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Đến sáng 19-11, nhiều trường học ở tỉnh Khánh Hòa tiếp tục cho học sinh nghỉ học khi vẫn còn mưa to, nhiều khu vực ngập nặng.

Nhiều trường học tiếp tục đóng cửa

Tại phường Bắc Nha Trang, Trường tiểu học Vĩnh Phương 2 và Trường THCS Nguyễn Khuyến tiếp tục cho học sinh nghỉ học do nhà của nhiều học sinh, giáo viên bị ngập, đường đến trường bị chia cắt.

Trường tiểu học Vĩnh Phương 1, phường Bắc Nha Trang, vẫn ngập. Ảnh: MT

Trường mầm non Vĩnh Phương 2, điểm trường tổ dân phố Tây, Trường tiểu học Vĩnh Phương 1 cũng tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Tại phường Nam Nha Trang, trường Mầm non Vĩnh Thái và trường Tiểu học Vĩnh Thái cho toàn bộ học sinh nghỉ học.

Trường mầm non Phước Đồng và trường Tiểu học Phước Đồng cho học sinh điểm Phước Thượng nghỉ.

Tại phường Tây Nha Trang, mực nước quanh trường THPT Hà Huy Tập dâng lên cao hơn so với chiều 18-11, đường vào trường bị ngập, nên không thể tổ chức dạy học trong ngày 19-11 như kế hoạch dự kiến.

Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nước dâng cao trở lại tại nhiều nơi nên, như xã Diên Khánh, Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, phường Cam Ranh... cũng đã có thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học ngày 19-11

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, trong hai ngày 17 và 18-11, có 28 trường THPT với hơn 26.000 học sinh nghỉ học; sáu trường THPT với hơn 5.500 học sinh học online và khoảng 350 trường mầm non, tiểu học, THCS với hơn 200.000 học sinh nghỉ học.

Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang lên rất nhanh dao động mức báo động 1, báo động 3 và trên báo động 3 và dự kiến còn tiếp tục lên.

Dự báo trong 12 giờ tới khu vực tỉnh ta tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to với lượng phổ biến từ 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Lũ tiếp tục lên, các sông tiếp tục xuất hiện đỉnh lũ

Theo bản tin lúc 7 giờ ngày 19-11 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh này có mưa vừa đến mưa to. Dự báo ngày 19-11 tiếp tục có mưa to đến rất to; nước lũ trên các sông giảm chậm.

Lũ trên sông Cái Nha Trang tiếp tục vượt đỉnh lũ vào trưa 19-11. Ảnh: XH

Cụ thể, tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 18-11 đến 7 giờ ngày 19-11, khu vực phía bắc tỉnh phổ biến lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi cao hơn 250 mm như Khánh Hiệp 476,2 mm và Vạn Bình 264,4 mm; khu vực phía nam tỉnh phổ biến từ 20 -50 mm, có nơi cao hơn.

Hiện tại lũ trên các sông đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, riêng sông Dinh đang lên chậm.

Mực nước sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Dục Mỹ là 16,02 m (dưới mức báo động 2 là 0,48 m); tại trạm Ninh Hòa là 5,77 m (trên mức báo động 3 là 0,07 m). Mực nước sông Cái Nha Trang tại trạm Đồng Trăng là 8,52 m (trên mức báo động 1 là 0,52 m); tại trạm Diên Phú là 5,67 m (trên mức báo động 3 là 0,17 m).

Dự báo ngày và đêm ngày 19-11, trên các sông tỉnh Khánh Hòa lũ lên lại vào trưa chiều 19-11, dao động ở mức báo động 2 - 3.

Dự báo, trên vùng biển Khánh Hòa sóng ven biển cao 1 - 3,5 m, ngoài khơi sóng cao từ 3 - 5 m, đặc khu Trường Sa sóng cao 3 - 5 m.