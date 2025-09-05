Lễ khai giảng đặc biệt của gần 32 triệu học sinh, giáo viên

Những người gieo chữ giữa trùng khơi

Những ngày này, khi đất liền rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, đảo Trần (đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc cũng sẵn sàng đón tiếng trống khai giảng giữa trùng khơi

Cô giáo Lê Thị Mai Linh giúp các em thắt khăn quàng đỏ chuẩn bị cho ngày tựu trường.

Giữ lửa tri thức nơi đảo xa

Năm học 2025 - 2026, Trường Liên cấp đảo Trần có 8 học sinh, gồm 7 em tiểu học và 1 trẻ mầm non. Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, 3 cô giáo đã vượt sóng ra đảo từ nhiều ngày trước, mang theo sách vở, đồ dùng học tập và cả sự háo hức của nghề gieo chữ.

Đặc biệt, hai cô giáo tình nguyện Phạm Thị Hòa và Lê Thị Mai Linh đã đưa con trai mình (một em lớp 3, một em lớp 5) ra học cùng bạn bè trên đảo. “Tôi đưa con ra đảo để con được gần mẹ, đồng thời rèn luyện tính tự lập, biết sẻ chia khó khăn và thêm yêu mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc,” cô Linh chia sẻ.

Ngay khi đặt chân lên đảo, các cô nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con, trưởng thôn và lực lượng vũ trang. Từ việc vận chuyển đồ dùng, sắp xếp chỗ ăn ở đến cùng nhau dọn dẹp trường lớp, tất cả tạo nên tình quân dân ấm áp.

Các cô giáo xuống xuồng vượt sóng ra đảo Trần nhận nhiệm vụ.

“Chúng tôi thấy gần gũi, yên tâm hơn để gắn bó với lớp học nơi đầu sóng,” cô Hòa xúc động nói.

Bên cạnh hai cô giáo Phạm Thị Hòa và Lê Thị Mai Linh vừa ra đảo nhận nhiệm vụ, cô Mai Thị Loan, giáo viên Mầm non, người đã gắn bó với trường từ năm học trước tiếp tục tình nguyện ở lại đảo Trần thêm một năm học nữa.

Cô Loan chia sẻ: “Lớp học chỉ có một cô, một trò, điều kiện còn thiếu thốn, sóng gió đi lại khó khăn nhưng nhìn các em học sinh chăm học, mong mỏi từng ngày được đến lớp, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng.”

Các cô nhận được sự giúp đỡ của lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo dọn dẹp trường lớp.

Sự gắn bó của cô Mai Thị Loan và các đồng nghiệp không chỉ mang đến tri thức, mà còn tiếp thêm niềm tin, ý chí vượt khó cho thầy trò nơi đảo tiền tiêu. Tiếng trống khai giảng sắp vang lên sẽ là minh chứng cho tình yêu nghề, tình yêu biển đảo của những người gieo chữ giữa trùng khơi.

Trường học trên đảo Trần không lớn, chỉ vỏn vẹn vài phòng học, số lượng học sinh ít ỏi nhưng mỗi học trò nơi đây đều mang theo kỳ vọng của gia đình và cả niềm tin của đảo.

Người dân trên đảo gửi trọn niềm tin vào thầy cô. Chị Hoàng Thị Quang, phụ huynh có con gái bước vào lớp 1, bày tỏ: “Các cô mang con chữ ra đảo, mang cả tình thương và trách nhiệm. Chúng tôi chỉ mong các con học giỏi, lớn lên góp sức giữ gìn biển đảo quê hương.”

Cô giáo Phạm Thị Hòa nắn nót từng chữ cho ngày khai giảng.

Rộn ràng ngày khai trường

Lễ khai giảng năm học mới diễn ra vào sáng 5/9. Những ngày qua, thầy trò cùng phụ huynh, bộ đội trên đảo đã tất bật lau dọn bàn ghế, treo băng rôn, trang trí từng lớp học.

“Dù xa xôi, công tác chuẩn bị vẫn được triển khai chu đáo, bảo đảm an toàn và ý nghĩa cho học sinh” cô Lê Thị Bích Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Lân, phụ trách điểm trường đảo Trần cho biết.

Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho thời khắc khai giảng.

Những đứa trẻ theo cha mẹ đi biển đã trở về, tay ôm cặp sách mới, ánh mắt sáng rỡ chờ ngày hội khai trường. Giữa trùng khơi, ngôi trường nhỏ trên đảo Trần vẫn sáng đèn tri thức. Mỗi học sinh là một niềm tin, mỗi bài giảng là một hạt giống tương lai được gìn giữ bằng trái tim thầy cô và sự gửi gắm của người dân nơi đầu sóng.

Hoàng Dương