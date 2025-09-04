Hành trình không gục ngã của nữ sinh 'tí hon' được trường đại học đặc cách mời ở lại

Nguyễn Thị Phương, quê Ninh Bình, là nữ sinh tí hon vừa tốt nghiệp loại Giỏi ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Thủy lợi. Sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, bố mất sớm, Phương lại mắc chứng rối loạn sụn khớp và thiếu hormone tăng trưởng. Suốt nhiều năm, vóc dáng của em chỉ dừng lại như một học sinh mầm non.

Thời phổ thông, mẹ và ông bà ngoại phải thay phiên nhau đưa đón em đến lớp. Dù khó khăn, cả gia đình vẫn luôn kỳ vọng Phương sẽ được đi học để sau này tự tìm kiếm công việc, nuôi sống bản thân.

Từ sớm, Phương cũng hiểu rằng chỉ có tri thức mới giúp mình tự đứng vững trên đôi chân và thay đổi số phận. Vì vậy, dù thể trạng không tốt, nữ sinh vẫn luôn nỗ lực gấp đôi người khác.

Thế nhưng năm Phương vào lớp 10, biến cố ập đến khi mẹ bất ngờ đột quỵ, mất đi khả năng tự chăm sóc. Cô gái nhỏ bé lúc ấy lại trở thành chỗ dựa cho mẹ.

Nguyễn Thị Phương trong ngày nhận tấm bằng tốt nghiệp. Ảnh: Hạnh Nguyên

Học hết lớp 12, Phương đăng ký thi ngành Công nghệ thông tin vì nhận thấy đây là công việc ít phải di chuyển, phù hợp với sức khỏe của bản thân.

Ngày nhận tin trúng tuyển vào Trường Đại học Thủy lợi, nữ sinh vừa mừng vừa lo. Sống xa gia đình đồng nghĩa với việc em sẽ phải độc lập tự bước đi.

“Em sợ ra Hà Nội học sẽ không hòa nhập được với các bạn, không thể tự lo được cho mình”, Phương nhớ lại. Nhưng rồi vượt qua sự tự ti, mặc cảm, Phương từng bước kiên trì, nỗ lực học hành.

Trên giảng đường, Phương tự đặt cho mình kỷ luật học tập nghiêm khắc. Với môn lý thuyết, em ghi chép cẩn thận, học ngày nào chắc ngày đó. Gần thi, Phương quay lại ôn toàn bộ kiến thức một lượt để tổng hợp thành đề cương. Với các môn thực hành, nữ sinh kiên trì luyện tập mỗi ngày. Nhờ cách học này, Phương vừa đảm bảo sức khỏe, vừa ghi nhớ bài sâu.

Những tưởng mọi việc dần trở nên tốt hơn, nhưng một thời gian sau, Phương một lần nữa gục ngã khi nhận tin mẹ qua đời sau cơn đột quỵ lần hai. Sự ra đi của mẹ trở thành cú sốc quá lớn, khiến Phương từng muốn bỏ dở việc học.

Nhờ sự khích lệ, động viên của ông ngoại, cậu mợ cùng thầy cô, bạn bè, Phương đã gắng gượng dậy và quay lại trường.

Quyết tâm vượt lên số phận

Trong quá trình học, để không phải phụ thuộc nhiều vào người thân, Phương cố gắng giành học bổng, tự trang trải chi phí sinh hoạt tại Hà Nội. Thiếu vắng vòng tay bố mẹ, Phương không cho phép bản thân được gục ngã.

“Nếu mình gục ngã sẽ chẳng có ai để nâng dậy”. Suy nghĩ ấy khiến cô gái nhỏ bé trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải mạnh mẽ đứng lên.

Trong quãng thời gian đại học, Phương được nhà trường xếp cho ở tại ký túc xá, được miễn 100% học phí và là trường hợp đặc biệt từ trước đến nay khi hai lần được nhà trường trao học bổng Lê Văn Kiểm - suất học bổng có giá trị cao và chỉ được trao duy nhất 1 lần/sinh viên trong suốt 4 năm học.

GS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi tặng quà cho Phương. Ảnh: NTCC

Nhờ sự nỗ lực, sau 4 năm, Phương tốt nghiệp với điểm GPA 3,39/4.0, trở thành một trong số hơn 300 sinh viên nhận tấm bằng loại Giỏi của Trường Đại học Thủy lợi năm nay.

Dẫu chạnh lòng khi nhìn bạn bè trong ngày tốt nghiệp có bố mẹ kề bên, nhưng được thầy cô, bạn bè quan tâm, Phương nói bản thân cảm thấy không hề đơn độc. “Em tin, bố mẹ ở nơi xa cũng sẽ rất vui mừng và tự hào về con gái”, Phương nói.

Trước nghị lực của Phương, GS.TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi cho hay dù Phương nhận bằng Giỏi nhưng với thầy cô, Phương là sinh viên xuất sắc. Trong điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh éo le, em vẫn vượt lên số phận để toả sáng ở một chuyên ngành khắt khe như Công nghệ thông tin.

Với thành tích đạt được, ngay sau khi tốt nghiệp, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định đặc cách tiếp nhận Phương ở lại công tác tại trường.

Nữ sinh cho hay rất xúc động và biết ơn khi nhà trường trao cho em cơ hội này. “Em dự định sẽ ở lại trường công tác để được đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của nhà trường”, Phương nói. Trong tương lại, Phương mong muốn tiếp tục học bậc thạc sĩ để phát triển chuyên môn.

Cô cũng cho rằng: “Đừng để khiếm khuyết cơ thể hay hoàn cảnh trở thành rào cản. Có thể chúng ta chưa may mắn về thể trạng, nhưng trí tuệ và ý chí thì luôn vẹn nguyên. Kiên trì bước đi, chắc chắn sẽ làm được những điều tưởng chừng không thể”.