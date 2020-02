Làm thế nào để bố mẹ giúp con mình cai nghiện những thói quen không lành mạnh

Nghiện smarphone, nghiến răng, cắn móng tay… là những thói quen nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày của trẻ nhưng lại gây ra không ít phiền toái cho bố mẹ.

1. Mút ngón tay

Mút tay là thói quen là trẻ thường làm để giảm đi sự lo lắng đang gặp phải. Vì vậy, nếu trẻ đang ở tuổi mẫu giáo mà vẫn có thói quen này, bạn có thể giúp con mình bằng cách:

- Thỏa thuận với trẻ đây là hành động không được làm trước khi ngủ hoặc không nên được thực hiện ở nơi công cộng.

- Thay vì tức giận những lúc trẻ mút tay, bạn có thể khen ngợi những lúc chúng không mút tay.

2. Liên tục đòi hỏi

Dạy trẻ khi yêu cầu người khác làm một việc gì đó rất quan trọng, bằng cách dạy chúng nói “cảm ơn”, “vui lòng”… và giải thích rõ cho chúng hiểu tại sao bạn không thể đáp ứng những đòi hỏi của chúng một cách lịch sự.

3. Nghiến răng

Nghiến răng là một tình trạng căng thẳng ở trẻ em. Hiểu được bản chất của thói quen không lành mạnh này, bạn có thể giúp con mình kiểm soát việc nghiến răng trước khi ngủ bằng cách thư giãn như tắm hoặc đọc sách.

Trong trường hợp hiếm hoi, nếu việc nghiến răng nghiêm trọng và có tần suất quá nhiều thì bạn cần dẫn con mình đến gặp bác sĩ.

4. Cắn móng tay

Có rất nhiều lý do khiến trẻ cắn móng tay, đó có thể là do căng thẳng, tò mò, buồn chán hoặc chỉ là một thói quen. Điều tồi tệ nhất của nó là hành vi này có khả năng tiếp tục đến tuổi trưởng thành. Do vậy, trước tiên là bạn cần tìm hiểu nguyên nhân thực sự và giúp con mình vượt qua. Bạn có thể đồng ý một vài dấu hiệu nào đó để trẻ có thể biết rằng chúng được phép cắn móng tay vào lúc này.

5. Ngoáy mũi

Hành động này được cho là rất thô thiển, nó không chỉ là một thói quen khó chịu mà còn là cách lây lan vi khuẩn gây bệnh viêm phổi. Vì vậy, bạn cần phải loại bỏ thói quen này ở con mình càng sớm càng tốt.

Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy trẻ đang ngoáy mũi, hãy gọi chúng đến và đưa khăn giấy. Ngoài ra, bạn có thể trò chuyện, giải thích cho trẻ hiểu hành động này là không nên. Cố gắng lôi kéo trẻ vào một số hoạt động khác để chúng không nghĩ tới việc ngoáy mũi nữa.

6. Xoắn tóc

Xoắn tóc là một thói quen khó chịu có thể xảy ra theo thời gian ở nhiều trẻ em. Tuy nhiên, đối với những đứa trẻ thường hay lo lắng thì đây là hành động giải tỏa cảm xúc của mình. Nếu bạn muốn con mình dừng hành động này, có thể giúp chúng giải phóng năng lượng bị dồn ép thông qua các hoạt động như chơi thể thao. Nếu trẻ là bé gái, có thể tìm mua cho trẻ một con búp bê có mái tóc dài.

7. Nói bậy

Với những đứa trẻ nhỏ chưa hiểu gì thì việc nói bậy được cho là những lời nói vô hại. Nhưng đối với những đứa trẻ đã lớn, việc nói bậy khiến cho người đối diện cảm thấy rất khó chịu.

Vì vậy, bố mẹ cần phải chú ý đến những chương trình TV, âm nhạc, nội dung trên Internet, bạn bè của trẻ… môi trường mà chúng tiếp xúc ảnh hưởng rất lớn tới việc hình thành thói quen xấu này.

Thay vì phản ứng thái quá và thể hiện sự tức giận thì bạn nên giải thích cho con mình hiểu rằng chúng nên tôn trọng mọi người và không nên nói 1 cách tùy tiện.

8. Nghiện smarphone

Nghiện công nghệ chắc chắn không tốt cho sự phát triển của trẻ và mọi bậc cha mẹ nên nhận thức được điều này. Những gì mà bạn có thể cai nghiện cho con mình là:

- Hãy làm gương cho con mình bằng cách đọc sách hay vì cắm mặt vào điện thoại.

- Dành thời gian vui đùa cùng với trẻ.

- Đặt giới hạn thời gian xem TV, điện thoại.

