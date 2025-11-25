Những món quà nhỏ, tình thương lớn từ học sinh TPHCM

Tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần ngày 24-11 ở nhiều trường học tại TPHCM trở thành tiết học đặc biệt, từng dòng học sinh xếp hàng nối nhau mang theo tấm lòng gửi đến đồng bào miền Trung. Trước đó, trong những ngày cuối tuần, nhiều sân trường trở thành điểm tập kết, tiếp nhận hàng hóa, vật phẩm của phụ huynh, học sinh gửi đến.

Học sinh cùng thầy, cô giáo gói ghém các thùng hàng để hỗ trợ đồng bào

Dặn mẹ chuẩn bị chiếc bao thư và xin quy đổi phần thưởng ngoan cả tháng sang khoản tiền nhỏ để ủng hộ các bạn học sinh miền Trung, em Phương Quỳnh, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phưởng Sài Gòn- TPHCM) còn cẩn thận vẽ thêm những trái tim để động viên các bạn ở những nơi đang gánh chịu nhiều mất mát thì thiên tai lũ lụt.

Ở nhiều sân trường khác, các học sinh "tay xách, nách mang", không ai bảo ai, cùng thầy, cô vận chuyển đồ đến nơi tập kết. Nhiều em gói ghém từng món đồ cẩn thận là những áo ấm, chăn ấm, là phân loại đồ nam, nữ, những thùng mì tôm, những tập vở mới tinh hay những hộp bút... gửi đến các bạn vùng lũ.

"Tay xách, nách mang" vì miền Trung ruột thịt

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành), cho biết trường đã tổ chức chương trình "Bùi Thị Xuân trao quà, gửi yêu thương".

Tất bật vận vận chuyển hàng đến nơi tiếp nhận

Phân loại đồ để gửi đến các bạn, các em học sinh vùng bị thiên tai

Những tấm lòng gửi đến các bạn học sinh ở miền Trung ruột thịt

Theo thầy Phú, muốn trở thành công dân toàn cầu, trước tiên phải là một công dân Việt Nam sống tốt, sống tử tế, yêu đồng bào, yêu tổ quốc quê hương. Vì thế, nhà trường mong các em học sinh cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước nỗi đau của miền Trung ruột thịt... "Mỗi bộ quần áo, quyển tập, nhu yếu phẩm hay chỉ một hành động nhỏ cũng có thể trở thành hơi ấm giúp quê hương đứng dậy. Và hơn hết, đó là bài học sống động để các em học cách yêu nước bằng điều tử tế hằng ngày, biết thương người như thể thương thân"- thầy Phú chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân cũng cho biết trước đó hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam TP HCM, rất nhiều học sinh của trường cũng đã xung phong làm tình nguyện viên đến những nơi tiếp nhận để hỗ trợ công tác tiếp nhận, vận chuyển...