Học sinh ngày càng chán học, Nhật Bản khẩn cấp tìm nguyên nhân

Tờ SCMP dẫn thông tin mới nhất từ một nghiên cứu do Bộ Giáo dục Nhật Bản công bố hôm 3/10 cho biết, học sinh nước này đang ngày càng chán học và không muốn đến lớp.

Kết quả nhiên cứu chỉ ra rằng tính đến ngày 1/4, Nhật Bản đã ghi nhận 299.048 học sinh tiểu học và trung học cơ sở không đến lớp từ 30 ngày trở lên trong năm - tăng hơn 22% so với năm trước và chiếm 3,2% tổng số học sinh ở cùng nhóm tuổi.

Gần 52% học sinh tham gia khảo sát của Bộ Giáo dục Nhật Bản thừa nhận rằng bản thân không muốn đến trường vì cảm giác lo lắng hoặc uể oải. Các lý do hàng đầu khác bao gồm sự gián đoạn nhịp sống do COVID-19 gây ra, khoảng cách với các bạn cùng lớp cũng như mong muốn được tự do vui chơi nhiều hơn.

Học sinh Nhật Bản đang ngày càng chán học. Ảnh: Japan Today

Nghiên cứu cũng cho thấy sự gia tăng đáng báo động các trường hợp bắt nạt học đường, bao gồm cả ở các trường trung học phổ thông trên khắp Nhật Bản. Khoảng 681.948 trường hợp bị bắt nạt đã được ghi nhận - tăng 10,8% so với năm ngoái. Song, các chuyên gia cho rằng đây chưa phải là con số chính xác vì nhiều vụ việc đến nay vẫn không được báo cáo.

Giáo sư Izumi Tsuji tại Đại học Chuo (Nhật Bản) đồng thời là thành viên của Nhóm Nghiên cứu Thanh niên Nhật Bản thừa nhận số lượng học sinh trốn học và bị bắt nạt thậm chí còn khiến các chuyên gia phải ngạc nhiên.

“Những con số này nhiều hơn những gì chúng tôi dự đoán. Lý do chính là tác động kéo dài của đại dịch, nhưng ngay cả trước đó cũng có nhiều vấn đề khiến trường học không thể trở thành môi trường tốt cho học sinh”, ông Tsuji chia sẻ.

Theo vị giáo sư trên, học sinh đang phải làm quá nhiều việc trong thời gian đến lớp. Các em phải tham dự tất cả các lớp học, các hoạt động sau giờ học, các sự kiện câu lạc bộ, có các bài kiểm tra thường xuyên. Thậm chí, nếu muốn đỗ vào một trường trung học tốt, học sinh Nhật Bản còn cần phải tham gia đầy đủ các hoạt động tình nguyện.

“Bọn trẻ mệt mỏi vì phải đến trường và lúc nào cũng bận rộn. Thật đáng lo ngại khi thấy trẻ em ở độ tuổi này phải chịu quá nhiều áp lực và có dấu hiệu căng thẳng. Các trường hợp bắt nạt thường xuất phát từ việc học sinh cảm thấy quá áp lực và đổ lỗi đó lên các bạn họ khác”, ông Tsuji nhận định.

Trong khi đó, công dân của Nhật Bản dường như cũng đang gánh chịu áp lực từ ảnh hưởng của đại dịch và các vấn đề kinh tế liên quan trong vài năm qua. Một sách trắng riêng của chính phủ nước này cho thấy số vụ tự tử đã tăng lên đến 21.881 trường hợp trong năm tài chính 2022. Trong tổng số này, có 1.063 trường hợp là học sinh, sinh viên.

