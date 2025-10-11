Hiệu trưởng ở Huế lên tiếng về hình ảnh bữa ăn bán trú chỉ có tôm chấy, cà rốt

Ngày 9/10, một phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Phú Cát (phường Phú Xuân, TP Huế) đăng hình ảnh bữa ăn bán trú của học sinh lên mạng xã hội với khay chỉ có cơm, tôm chấy, cà rốt, nước chấm. Trong thời gian ngắn, bài viết thu hút hàng trăm lượt bày tỏ cảm xúc, chia sẻ, bình luận.

Hình ảnh suất cơm bán trú được đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Facebook T.A.

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống trưa 10/10, bà Ngô Thị Thúy Liễu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Cát cho biết, hình ảnh phụ huynh đăng tải chưa đầy đủ, bởi bữa ăn hôm đó ngoài món chính còn có canh bầu nấu tôm và một hộp sữa Milo 110ml.

Theo bà Liễu, ngày 8/10, có 550 học sinh ăn bán trú tại trường, mỗi suất ăn trị giá 27.000 đồng, trong đó trừ 1.000 đồng tiền chất đốt và 5.000 đồng tiền sữa, phần ăn chính còn 21.000 đồng. Nhà trường sử dụng 46 kg tôm (giá 185.000 đồng/kg). Tính ra, riêng tiền tôm gần 16.000 đồng/suất.

Hình ảnh suất cơm được soạn ra đầy đủ món mà nhà trường chuẩn bị cho học sinh.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Phú Cát cho biết, nhà trường sẽ nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm thường xuyên cập nhật hình ảnh bữa ăn bán trú hằng ngày để phụ huynh nắm rõ, yên tâm hơn về chất lượng dinh dưỡng của con em mình.

Cũng theo bà Liễu, sáng 10/10, Ban Giám hiệu đã mời Ban đại diện cha mẹ học sinh họp để trao đổi, làm rõ thông tin. Tại buổi họp, phụ huynh phản hồi tích cực, đồng thời cung cấp thêm nhiều hình ảnh đầy đủ hơn của bữa ăn.