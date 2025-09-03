Thị thực du học Anh tăng

Dữ liệu được Bộ Nội vụ Anh công bố hồi cuối tháng 8, gồm du học sinh ở tất cả bậc học và người phụ thuộc (thường là vợ/chồng).

Trong đó, sinh viên Ấn Độ được cấp nhiều thị thực nhất - hơn 35.000, chiếm khoảng 1/3. Tiếp theo là Trung Quốc với khoảng 9.600 thị thực.

Con số với người Việt là khoảng 400, gấp 1,5 lần so với năm ngoái.

Khuôn viên Đại học Liverpool, Anh. Ảnh: University of Liverpool

Số thị thực du học được cấp tăng trong bối cảnh Anh đang siết quy định với sinh viên quốc tế để kiềm chế nhập cư. Theo Sách trắng về di cư do Bộ Nội vụ Anh công bố giữa năm nay, nước này sẽ đánh thuế 6% học phí của du học sinh, tái đầu tư vào hệ thống giáo dục đại học để hỗ trợ và khuyến khích sinh viên bản địa vào đại học. Khoản tiền thuế ước tính 600 triệu bảng Anh, theo Universities UK, tổ chức đại diện cho hơn 140 đại học ở quốc gia này.

Người phụ thuộc của du học sinh, thường là vợ/chồng, phải có trình độ tiếng Anh bậc A1 để nhập cảnh, A2 để gia hạn visa và B2 nếu muốn định cư. Đây là điểm mới so với trước. Thời gian để sinh viên ở lại tìm việc sau tốt nghiệp giảm từ 2 năm xuống còn 18 tháng.

Trong khi đó, các đại học phải có tỷ lệ sinh viên nhập học tối thiểu 95%, tỷ lệ hoàn thành khóa học là 90%, mới được tuyển du học sinh.

Hiện, học phí với sinh viên quốc tế ngoài EU khoảng 20.000 - 41.000 bảng Anh (0,7 - 1,47 tỷ đồng) mỗi năm. Với ngành Y, con số lên tới gần 68.000 bảng.

Hơn 730.000 du học sinh đến Anh vào năm học trước, mang lại 10 tỷ bảng Anh cho nền kinh tế nước này. Lợi thế của các đại học Anh là thời gian lấy bằng cử nhân khoảng ba năm, một năm với bằng thạc sĩ, ít hơn một năm so với ở các quốc gia khác. Nhóm ngành học được yêu thích nhất ở đây là Kinh doanh và Quản lý, thu hút hơn 1/3 tổng số sinh viên quốc tế.