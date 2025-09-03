Số giấy phép du học Canada bị từ chối cao kỷ lục

Thông tin được phân tích từ dữ liệu của Bộ Di trú Canada (IRCC), cuối tháng 8. Năm ngoái, tỷ lệ giấy phép du học bị từ chối là 52%, còn các năm trước khoảng 40%. Sinh viên Ấn Độ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi tới 80% bị từ chối. Số liệu chi tiết không được công bố.

"Rõ ràng là IRCC đang xem xét rất gắt gao đơn xin giấy phép du học", Jonathan Sherman, Phó chủ tịch BorderPass, nền tảng hỗ trợ về giấy phép du học Canada, đánh giá.

Theo Applyboard, tổ chức tư vấn di trú và du học Canada, tỷ lệ chấp nhận giảm do IRCC đánh giá du học sinh ở lại sau tốt nghiệp làm tăng số người nhập cư. Ngoài ra, Canada tăng mức chứng minh tài chính du học lên 20.635 CAD (395 triệu đồng), gấp đôi mức cũ, khiến bộ phận xét duyệt hoài nghi về khả năng chi trả của sinh viên quốc tế.

Sinh viên được khuyến nghị chuẩn bị chứng minh tài chính kỹ lưỡng hơn, có kế hoạch học tập rõ ràng và hợp tác với các đơn vị tư vấn uy tín để tăng cơ hội thành công.

"Bất kỳ giấy tờ nào không đầy đủ hoặc không hợp lệ đều có thể trở thành căn cứ từ chối", ApplyBoard nhấn mạnh.

Tỷ lệ hồ sơ được chấp nhận, giai đoạn 2015-2025. Ảnh: IRCC

Canada đang siết chặt chính sách nhập cư, nhằm giảm áp lực lên nhà ở, hạ tầng và dịch vụ xã hội.

Năm nay, nước này cấp 437.000 giấy phép du học, giảm 10% so với năm ngoái. Trong đó, hơn 73.000 giấy phép sẽ dành cho bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), gần 243.000 cho bậc đại học và chương trình khác. Số còn lại (khoảng 120.000) dành cho học sinh phổ thông, nhóm được ưu tiên theo đánh giá của Chính phủ và những du học sinh cần gia hạn giấy phép tại nơi đang theo học.

Ứng viên muốn xin giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) phải nộp thêm chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp bậc B2 trở lên với bậc đại học và B1 trở lên đối với hệ cao đẳng. Sinh viên cao đẳng khi chuyển sang ngành khác ngoài danh sách của chính phủ và cần gia hạn giấy phép du học sẽ không còn đủ điều kiện xin PGWP.

Chính phủ nước này cũng đóng chương trình SDS - vốn để tăng tốc xử lý visa du học và không yêu cầu chứng minh tài chính với học sinh từ 14 nước và vùng lãnh thổ, từ cuối năm ngoái.

Khuôn viên Đại học Toronto, Canada. Ảnh: University of Toronto Fanpage

Năm 2024, Canada thu hút hơn một triệu sinh viên quốc tế, trở thành một trong hai điểm đến du học lớn nhất thế giới, bên cạnh Mỹ. Trong đó, sinh viên Ấn Độ chiếm khoảng 41%, Trung Quốc 12%. Số sinh viên Việt Nam là hơn 17.000.