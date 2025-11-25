Hàng trăm trường còn ngổn ngang sau lũ, Khánh Hòa chi khẩn cấp 1–2 tỷ đồng cho từng địa phương

Sáng 25/11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để học sinh trở lại trường an toàn.

Đoàn viên thanh niên của trường Đại học Khánh Hòa dọn dẹp, lau chùi bàn ghế tại Trường THCS Lương Thế Vinh, phường Tây Nha Trang.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, đến ngày 24/11, toàn tỉnh có 727/796 trường đã tổ chức dạy học bình thường; 69 trường còn lại tiếp tục cho học sinh nghỉ học để dọn dẹp và khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Một số cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng gồm: Trường Mầm non Hoa Phượng, Trường Mầm non Diên An, Trường Mầm non thị trấn Diên Khánh, Trường Tiểu học Diên An (xã Diên An, huyện Diên Khánh); Trường Tiểu học Vĩnh Trung, Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tây Nha Trang); Trường Tiểu học Vĩnh Phương 1, Vĩnh Phương 2, Trường THCS Nguyễn Công Trứ (phường Bắc Nha Trang); cùng các trường THPT như Hà Huy Tập, Nguyễn Thái Học, Hoàng Hoa Thám...

Theo thống kê, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa có 162 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Hàng trăm nghìn sách vở, dụng cụ học tập và nhiều hạng mục cơ sở vật chất bị hư hỏng, cuốn trôi, với tổng thiệt hại ước tính trên 84 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp hỗ trợ ngành giáo dục trong công tác dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa trường lớp, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn trường học. Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính bố trí kinh phí để các địa phương và cơ sở giáo dục kịp thời khắc phục, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho biết, Bộ Chính trị đã chỉ đạo TPHCM trực tiếp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó ưu tiên cho ngành giáo dục. Hiện nay, một trong những khó khăn lớn nhất là học sinh thiếu sách vở, đồ dùng học tập và đồng phục. Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh đã thống nhất tạm thời không yêu cầu mặc đồng phục thống nhất nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho phụ huynh.

Cùng với đó, tỉnh đã phân bổ kinh phí hỗ trợ khẩn cấp từ 1–2 tỷ đồng cho từng địa phương, tùy theo mức độ thiệt hại; đồng thời hỗ trợ mỗi học sinh 650.000 đồng để mua sắm sách vở và các vật dụng thiết yếu phục vụ học tập.

Theo đại diện Sở Tài chính, tỉnh sẽ ban hành hướng dẫn về cơ chế và bố trí kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất cho các trường học, ưu tiên giải ngân đối với những điểm trường bị hư hại nặng nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc phục, bảo đảm điều kiện an toàn để học sinh sớm trở lại trường.