Hải Phòng: Yêu cầu Trường THPT Nguyễn Khuyến báo cáo việc thu tiền ôn luyện thi tốt nghiệp 12

Trước đó, Trường THPT Nguyễn Khuyến (xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) bị phản ánh về việc một số khoản thu chi không đúng quy định, có dấu hiệu ưu ái bổ nhiệm, thăng hạng giáo viên trong năm học 2024-2025.

Cụ thể, trong kỳ ôn thi tốt nghiệp THPT cho khối học sinh lớp 12, trường tự tổ chức ôn 11 tuần, thu 800.000 đồng/học sinh trái quy định. Ngoài ra, khi Sở GD&ĐT Hải Phòng đã bố trí kinh phí hỗ trợ 180.000 đồng/tiết cho giáo viên, trường vẫn thu thêm 600.000 đồng/học sinh.

Tổng số tiền được cho là thu sai quy định là 1,4 triệu đồng, trường có 450 học sinh khối 12, số tiền lên tới 630 triệu đồng. Ngoài ra, nhà trường còn bị tố tổ chức thêm 2 kỳ khảo sát kéo dài 4 ngày, thu tiền giấy thi, đề thi.

Bên cạnh đó, một nữ giáo viên được ưu ái kiêm 4 chức vụ ngoài nhiệm vụ giảng dạy. Hiệu trưởng nhà trường cũng bị tố ưu ái thăng hạng II cho một giáo viên không có thành tích nổi bật.

Trường THPT Nguyễn Khuyến, xã Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Ảnh: N.D

Về những phản ánh này, đại diện Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Sở chưa nhận được báo cáo giải trình bằng văn bản của Trường THPT Nguyễn Khuyến.

Tuy nhiên, nhà trường có báo cáo sơ bộ tới lãnh đạo Sở rằng, thực hiện Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm nên đã xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 từ 17/3-21/6.

Theo báo cáo sơ bộ của nhà trường, giáo viên tự nguyện giảng dạy, học sinh tự nguyện tham gia, không thu tiền. Từ ngày 12/5-21/6, giáo viên trực tiếp đứng lớp được hỗ trợ 180.207 đồng/tiết từ ngân sách thành phố và nhà trường đã chi trả đầy đủ.

Ban giám hiệu nhà trường cho rằng, thông tin thu 600.000 đồng và 800.000 đồng/học sinh là sai sự thật.

Nhà trường cũng chỉ tổ chức 2 kỳ khảo sát tốt nghiệp năm 2025 theo lịch của Sở GD&ĐT (17-18/4 và 19-20/5), không tổ chức thêm kỳ thi và không thu tiền trái quy định.

Về phản ánh ưu ái giáo viên kiêm nhiệm nhiều chức vụ, nhà trường thông tin, do chưa có giáo viên trẻ thay thế nên có giáo viên kiêm nhiệm chức Bí thư Đoàn; nhiệm vụ tư vấn tâm lý do giáo viên có trình độ Thạc sĩ tư vấn học đường đảm nhận, đúng quy định và tự nguyện, không hưởng chế độ; chức vụ Tổ phó tổ chuyên môn được bổ nhiệm năm 2022 theo hướng dẫn của Sở.

Giáo viên này chỉ được hưởng phụ cấp 1 chức danh, các nhiệm vụ khác làm tự nguyện, không hưởng chế độ.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, đơn vị chưa nhận được báo cáo chính thức bằng văn bản và không nhận được phản ánh trực tiếp của người dân, phụ huynh. Do đó, đến thời điểm hiện tại Sở chưa thành lập đoàn thanh kiểm tra đối với Trường THPT Nguyễn Khuyến.