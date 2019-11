Hải Phòng: Học sinh lớp 8 bị nhóm người đánh gãy xương hàm

Thứ Ba, ngày 26/11/2019 10:20 AM (GMT+7)

Vào khoảng 19h ngày 23/11, một học sinh lớp 8 đang trên đường đi đánh cầu lông về đến khu đô thị Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương thì bất ngờ bị một nhóm người vây đánh.

Giáo dục Sự kiện:

Theo lời kể của học sinh này, cháu bị nhóm người này dùng gậy, chân đánh, đá vào mặt. Cháu đã quỳ xuống xin nhóm này nhưng không được bỏ qua. Đến khi cháu bị ngã gục, nhóm đối tượng đã bỏ đi, cháu được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu lúc 19h58 ngày 23/11.

Cháu Khanh đang điều trị tại BV Hữu nghị Việt Tiệp (ảnh: Đức Tâm)

Liên quan đến sự việc, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Việt Tiệp, TP Hải Phòng cho biết, bệnh viện đang điều trị tích cực cho cháu Hoàng Công Khanh - một học sinh lớp 8 trên địa bàn. Qua kết quả chụp chiếu, cháu Khanh bị gãy xương hàm dưới bên trái, đang được xem xét phẫu thuật hàm.

Hiện gia đình cháu Khanh đã trình báo sự việc lên Công an huyện An Dương và cơ quan công an đangđang vào cuộc điều tra vụ việc. Thông tin ban đầu cho biết một trong những đối tượng hành hung cháu Khanh giáo viên dạy võ của một trung tâm võ thuật trên địa bàn Hải Phòng.

