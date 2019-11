Nghĩ con bị bắt nạt, 5 người lớn lao vào trường đánh gục nam sinh lớp 8

Chủ Nhật, ngày 03/11/2019 09:34 AM (GMT+7)

Một nam sinh lớp 8 của Trường THCS Quảng Ninh (xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) vừa bị người thân của một nữ sinh học cùng trường xông vào trường đánh đập, gây thương tích khiến dư luận bức xúc.

Anh Lê Xuân Quang (36 tuổi), trú tại thôn Cống Trúc, xã Quảng Ninh, là bố đẻ em Lê Xuân C., học sinh lớp 8A, Trường THCS Quảng Ninh, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, phản ánh việc: Em C. vừa bị phụ huynh và người thân (tất cả 5 người) của một nữ sinh cùng trường xông vào hành hung.

Học sinh lớp 8 trường THCS Quảng Ninh (Quảng Xương,Thanh Hóa) bị phụ huynh của bạn học xông vào trường đánh vào vùng gáy.

Theo trình báo của gia đình anh Quang, vào đầu giờ học buổi chiều ngày 30/10, khi cháu C. đi học thì bất ngờ có 5 người, là phụ huynh và người thân của em M.Q.H (học sinh lớp 8B trường THCS Quảng Ninh) xông vào hành hung.

“Cháu C. bị nhóm người dùng tay chân đánh vào vùng mang tai, sau gáy và đạp vào bụng. Khi gia đình tôi biết tin, đến trường thì cháu chỉ biết đứng khóc và nói bị nhóm người lớn đến đánh. Ngày 1/11, gia đình tôi có đưa cháu đến bệnh viện thăm khám, kết quả tuy không có tổn thương nặng, nhưng cháu vẫn còn choáng và tâm lý chưa ổn định”, anh Quang nói.

Cũng theo anh Quang, mặc dù con trai anh không bị tổn thương nặng, nhưng việc hành hung của nhóm người trên ngay tại trường học đã khiến con trai anh bị sang chấn tâm lý. Vì vậy, gia đình anh đã làm đơn trình báo công an xã.

Liên quan đến sự việc, bà Ngô Thanh Thúy - Phó hiệu trưởng Trường THCS Quảng Ninh, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) xác nhận có sự việc trên xảy ra tại trường.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường mới xác minh được những người xông vào trường đánh em C. là phụ huynh và người thân của em M.Q.H, học sinh lớp 8B cùng trường.

"Tìm hiểu ban đầu cho thấy nguyên nhân là do bạn C. giấu dép của bạn H. Còn thông tin em H. thích em C. nhưng không được đáp lại thì nhà trường chưa rõ. Các em học sinh còn cho biết, đầu giờ chiều 3/10, một người thân của C. đến trường có lời đe dọa H. nên phụ huynh, người thân em H. biết được liền kéo nhau đến trường gây sự, đánh em C. Ngay sau đó, các thầy cô trong trường đã đến can ngăn, yêu cầu nhóm người này ra khỏi trường. Nhà trường đã mời phụ huynh hai học sinh đến hòa giả nhưng không được nên nhà trường đã có đơn trình báo gửi Công an xã Quảng Ninh xử lý", bà Thúy cho biết thêm.