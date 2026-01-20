Giới hạn 10 nguyện vọng xét tuyển đại học: Thời của "chất" thay vì "lượng"

Dự kiến giới hạn 10 nguyện vọng đại học: Thí sinh nói gì?

Mới đây, đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho biết, Bộ đang xin ý kiến các trường để giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng. Thông tin này nhận được nhiều quan tâm từ thí sinh khi mùa xét tuyển đại học năm 2026 đang đến gần. Những năm trước, thí sinh đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng, hầu hết các em đều đồng tình.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt tại Ngày hội trải nghiệm đại học Big Open Day ngày 18/1, em Phạm Tuấn Thành, học sinh lớp 12 Trường THPT Trương Định (phường Hoàng Mai, Hà Nội), bày tỏ sự đồng tình với đề xuất giới hạn số nguyện vọng và phương thức xét tuyển đại học.

Bộ GDĐT đang xin ý kiến các trường để giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng. Trong ảnh, em Phạm Tuấn Thành, học sinh lớp 12 Trường THPT Trương Định, phường Hoàng Mai, Hà Nội quan tâm đến các ngành kinh tế để xét tuyển đại học. Ảnh: Tào Nga

Theo Tuấn Thành, việc đặt quá nhiều nguyện vọng chủ yếu mang tính “cho an toàn” không thực sự cần thiết. “Ngay cả việc liệt kê 10 trường đại học phù hợp đã là điều không dễ. Giới hạn này sẽ giúp giảm sự mất cân bằng, tránh tình trạng thí sinh đăng ký hàng trăm nguyện vọng gây nhiễu hệ thống”, nam sinh chia sẻ.

Tuấn Thành cho biết, bản thân chỉ đăng ký khoảng 7–8 nguyện vọng, sắp xếp từ cao xuống thấp, phù hợp với năng lực thực tế. Hiện em đang tìm hiểu các ngành khối kinh tế và dự kiến xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, kết hợp thêm chứng chỉ ngoại ngữ và đánh giá năng lực để tăng cơ hội trúng tuyển.

Em Vũ Gia Huy, một học sinh lớp 12 ở Hà Nội cho biết, hiện em đã đạt IELTS 6.5 và xem đây là bước khởi đầu trong quá trình chuẩn bị xét tuyển đại học. Bên cạnh đó, nam sinh đang tiếp tục ôn tập để tham gia các kỳ đánh giá năng lực nhằm mở rộng cơ hội trúng tuyển.

Theo Giao Huy, việc Bộ GDĐT dự kiến giới hạn thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng khiến em phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn, song cũng giúp bản thân tập trung rõ vào những ngành thực sự yêu thích. Gia Huy dự kiến sử dụng ba phương thức xét tuyển, gồm đánh giá năng lực, chứng chỉ tiếng Anh và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Gia Huy cho biết, dự kiến xét tuyển vào ngành Báo chí tại một số trường như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hoặc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nam sinh dự định đăng ký khoảng 6 nguyện vọng, đều xoay quanh lĩnh vực báo chí.

Em Nguyễn Đức Phú, học sinh lớp 12 ở Hà Nội dự kiến đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Quy định mới khiến em buộc phải nhìn thẳng vào năng lực thật của bản thân. Không thể đăng ký theo cảm tính hay chạy theo trào lưu nữa, em phải tự hỏi mình học tốt môn gì, phù hợp với môi trường đào tạo ra sao và có thể theo đuổi ngành học đó trong nhiều năm hay không”.

Trong khi đó, em Nguyễn Thị Thùy, học sinh lớp 12 ở Thanh Hóa, dự kiến đăng ký vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bày tỏ: “Nghe tin chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng, em thấy vừa nhẹ lòng nhưng cũng lo hơn. Nhẹ vì không còn cảnh rải nguyện vọng tràn lan nhưng lo vì mỗi lựa chọn giờ đều có trọng lượng. Chỉ cần sai một bước là có thể lệch hẳn hướng đi 4 năm tới".

Những ngành học "hot" năm 2026

Dự kiến mỗi thí sinh đăng ký tối đa 10 nguyện vọng đại học là một trong rất nhiều mối lo lắng, quan tâm của các em học sinh lớp 12 trong xét tuyển đại học năm 2026.

Học sinh Nguyễn Thị Hoàng Kim, Lớp 12B3, Trường TH-THCS-THPT Hồng Bàng, Đồng Nai, chia sẻ: “Em muốn có thêm nhiều góc nhìn thực tế khi tìm hiểu về môi trường học tập và các ngành học qua sự tư vấn của các thầy cô. Khi lựa chọn trường đại học, em quan tâm nhiều đến chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp cũng như học phí".

Khoảng 20.000 học sinh đã tham gia ngày hội Big Open Day để chuẩn bị cho mùa tuyển sinh đại học năm 2026. Ảnh: Tào Nga

Thầy Nguyễn Hoàng Nam, Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Thới Lai, Cần Thơ, bày tỏ: "Để có lựa chọn đúng đắn, phù hợp, các em học sinh cần được tư vấn, trải nghiệm và học hỏi, tiếp cận môi trường đại học đa chiều từ tìm hiểu ngành nghề đến văn hóa sinh viên để giúp các em có thêm những góc nhìn thực tế về môi trường đại học trong tương lai".

Ông Nguyễn Hùng Quân, Phó giám đốc Đại học FPT, cơ sở Hà Nội, cho hay: "Từ kinh nghiệm gần 20 năm làm công tác hướng nghiệp – tuyển sinh, hằng năm bước vào mùa tuyển sinh, thí sinh, phụ huynh thường quan tâm chương trình học, học phí, học bổng, điều kiện ăn ở, ký túc xá và mức độ an toàn. Bên cạnh đó là những băn khoăn về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ phát triển nhanh, đặt ra thách thức lớn với nhiều ngành nghề".

Trước những băn khoăn của thí sinh, nhà trường đã tổ chức ngày hội trải nghiệm ở 5 cơ sở trên cả nước, thu hút tới 20.000 học sinh giúp các em có “cái nhìn đúng, nhìn đủ và nhìn thật” trước khi đưa ra lựa chọn ngành nghề, trường học.

Theo ông Quân, hằng năm trường tuyển khoảng 14.000–15.000 sinh viên trên toàn quốc, theo chỉ tiêu Bộ GDĐT cho phép. Năm nay trường mở thêm nhiều ngành đào tạo mới như quản trị thu mua, tài chính, ngôn ngữ thương mại (tiếng Hàn, tiếng Trung…) nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và thị trường lao động.

Nhận định về xu hướng ngành nghề “hot”, ông Quân cho rằng, các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo đang được xã hội và phụ huynh quan tâm mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, thí sinh cần tìm hiểu kỹ, trải nghiệm thực tế, coi việc chọn ngành như một “dự án nghiêm túc” cho tương lai lâu dài.