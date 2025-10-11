Đắk Lắk chỉ đạo 3 vụ ‘nóng’ ngành giáo dục khiến dư luận ‘dậy sóng’

Ngày 11/10, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản chỉ đạo Sở GD&ĐT khẩn trương kiểm tra, xử lý ba vụ việc “gây bão” dư luận những ngày qua, liên quan trực tiếp đến hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 7 - 10/10, nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh loạt vấn đề “nóng” trong ngành: Hàng ngàn tiết dạy thêm giờ của giáo viên ở nhiều trường chưa được thanh toán suốt ba năm qua; Trường học “rối như tơ vò” vì văn bản hướng dẫn thiếu thực tế của Sở GD&ĐT; Thầy giáo bị đồng nghiệp hành hung ngay trong sân trường, trước mặt học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk được giao xác minh, giải quyết 3 vụ việc nóng.

Đối với vụ việc giáo viên bị “nợ” tiền dạy thêm giờ, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý ngay, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đội ngũ nhà giáo.

Riêng vụ việc “thầy giáo bị đồng nghiệp hành hung trong sân trường”, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT tham mưu văn bản chỉ đạo chấn chỉnh toàn ngành, tăng cường nề nếp, văn hóa ứng xử và kỷ luật trong môi trường sư phạm. Mục tiêu là xây dựng hình ảnh người thầy gương mẫu, văn minh, là tấm gương cho học sinh noi theo.

Với phản ánh về văn bản hướng dẫn thiếu thực tế, khiến nhiều trường “rối như tơ vò”, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT rà soát toàn bộ nội dung, kịp thời tháo gỡ khó khăn để các cơ sở giáo dục ổn định tổ chức, tập trung cho năm học mới.

Trước đó, báo chí phản ánh việc Sở GD&ĐT Đắk Lắk ban hành văn bản hướng dẫn các trường thực hiện theo Nghị quyết số 34/2023 của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ) liên quan đến thu chi bán trú và trông giữ trẻ ngoài giờ. Nhiều trường cho rằng mức thu quá thấp, khiến lương cấp dưỡng, bảo mẫu chỉ đạt 2 - 3 triệu đồng/tháng, đẩy hoạt động bán trú vào thế khó duy trì.

Đối với báo cáo Trường THPT Võ Nguyên Giáp về việc thầy Nguyễn Trúc Sinh (Bí thư Đoàn trường, giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh) đã nhắc nhở thầy Đàng Tảng (giáo viên Toán) về việc đỗ xe sai vị trí trong sân trường. Nhưng thay vì tiếp thu, thầy Tảng được cho là đã lớn tiếng đe dọa và dùng tay bóp cổ thầy Sinh hai lần, ngay trước mặt học sinh và bảo vệ trường. Vụ việc hiện đang được xác minh, làm rõ.