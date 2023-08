Đứa trẻ một mình ra nghĩa trang giữa đêm, khi bị phát hiện liền nói 1 câu khiến ai cũng nghẹn ngào

Trong quá trình khôn lớn của trẻ, sự quan tâm và chăm sóc từ bố mẹ là không thể thiếu. Đặc biệt, vị trí của người mẹ trong cuộc sống của trẻ có thể nói là không có bất kỳ điều gì thay thế được. Tình yêu thương của mẹ trở thành hơi ấm và niềm tin vững chắc trong tâm hồn của trẻ. Mẹ là nguồn sống, nguồn động lực lớn lao cho con.

Tuy nhiên, có những trường hợp, hoàn cảnh khiến đứa trẻ phải lớn lên mà không có sự chăm sóc, đồng hành của người mẹ. Trong những gia đình như vậy, người thân trong gia đình, đặc biệt là người bố, sẽ cần phải dành sự quan tâm nhiều hơn đến con cái, để trái tim mong manh của đứa trẻ được bảo vệ và được sưởi ấm bởi tình yêu thương và sự quan tâm từ những người xung quanh, như vậy thì mới có thể thoả lấp được những sự thiếu vắng của mẹ.

Đề cập đến vấn đề này, một câu chuyện cảm động vừa xảy ra ở Trung Quốc được chia sẻ gần đây đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người, khiến ai cũng phải chạnh lòng khi biết đến. Đó là câu chuyện của một cậu bé tên là Tiểu Minh, 12 tuổi ở Giang Tô. Vào một đêm khuya, Tiểu Minh ra khỏi nhà và lên taxi một mình. Người lái taxi nhìn thấy cậu bé trông rất ủ rũ và buồn rầu, ánh mắt biểu lộ sự đau khổ.

Khi người lái taxi hỏi Tiểu Minh muốn đi đâu, cậu đã tỏ ra mất tập trung và quên rằng mình đang trên đường đi đâu. Dường như Tiểu Minh chỉ đơn thuần đi mà không biết đích đến. Người lái taxi cảm thấy tức giận, và cho rằng cậu bé có mâu thuẫn với gia đình nên đã bỏ nhà ra đi, vì vậy anh ta đã đưa Tiểu Minh đến trạm cảnh sát đang tuần tra gần đó.

Tiểu Minh được đưa đến trạm cảnh sát giữa đêm (Nguồn: Sohu)

Khi Tiểu Minh nhìn thấy cảnh sát, cậu tỏ ra không mấy vui vẻ, lảng tránh trả lời những câu hỏi và khuôn mặt cậu trở nên u sầu, như thể sắp khóc. Có lẽ Tiểu Minh cảm thấy ước nguyện của mình đã không thực hiện được, không thể đến nơi mà cậu muốn đến nên Tiểu Minh đã quay người và có ý định rời đi.

Nhưng lúc này, vị cảnh sát nhận ra sự bất thường, tuyệt vọng trong ánh mắt của Tiểu Minh nên đã đoán được, cậu bé đang gặp phải vấn đề gì đó khó nói. "Đã muộn như vậy, chú sẽ đưa cháu về nhà, được không? Nhà cháu ở đâu?" - anh cảnh sát với giọng nhẹ nhàng hỏi Tiểu Minh.

Tiểu Minh buồn rầu, lảng tránh câu hỏi của người cảnh sát (Nguồn: Sohu)

Thế nhưng, Tiểu Minh vẫn im lặng mà không phản hồi sự quan tâm của vị cảnh sát. Vẻ mặt buồn bã của cậu bé làm cho anh cảnh sát cũng cảm thấy chạnh lòng. Sau nhiều lần cố gắng tiếp cận, an ủi thì cuối cùng cậu bé cũng chịu bày tỏ. Hóa ra Tiểu Minh muốn đến nghĩa trang, để thăm mộ của mẹ.

Giọng nói của cậu bé trở nên nghẹn ngào và đôi mắt cậu chất chứa nỗi buồn, "con nhớ mẹ, con muốn thăm mẹ". Nghe lời Tiểu Minh vừa thổ lộ, người cảnh sát lúc này vô cùng sốc. "Mẹ mất, bố không cần con nữa, bố đã có vợ mới", lời nói tiếp theo của cậu bé càng khiến vị cảnh sát như chết lặng, chạnh lòng.

Trong trái tim non nớt đang bị tổn thương của Tiểu Minh, điều mà cậu bé thật sự muốn được xoa dịu nhất lúc này chính là người mẹ đã mất của mình. Đó là lý do mà vì sao Tiểu Minh lại một mình bắt xe ra nghĩa trang giữa đêm như thế. Để an ủi, làm dịu cảm xúc của cậu bé, người cảnh sát đã nói "cháu có thể đến thăm mẹ, nhưng hãy đợi đến sáng mai nhé! Cháu nên nhờ người lớn đi cùng để đảm bảo an toàn, đừng một mình đi ban đêm! Nếu mẹ đang ở thiên đường mà nhìn thấy cháu như thế, mẹ sẽ rất buồn đấy!"

Hoá ra mẹ mất, bố có vợ mới nên Tiểu Minh tủi thân muốn đi ra mộ thăm mẹ (Nguồn: Sohu)

Sau khi dùng lời nói nhẹ nhàng trấn an Tiểu Minh, vị cảnh sát đã mang thức ăn và đồ chơi cho cậu bé và liên hệ gia đình đến đón cậu bé về. Câu chuyện này sau khi được đăng tải trên MXH Trung Quốc, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự xót xa, đồng cảm trước hoàn cảnh đáng thương của cậu bé, "thật là một đứa trẻ tội nghiệp, người bố nên bù đắp cho con nhiều hơn", "đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà phải đối diện với những nỗi mất mát lớn, thực sự rất thương con, mong con lớn lên sẽ thật hạnh phúc", "nếu đã trở thành bố, làm ơn hãy là một người bố tuyệt vời, quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của con cái, đừng để con cô đơn trong chính ngôi nhà của mình"...

Gia đình có vai trò quan trọng, và ảnh hưởng đáng kể đến quá trình khôn lớn của trẻ. Đối với trẻ, môi trường gia đình ấm áp, hòa thuận là yếu tố quan trọng để phát triển toàn diện. Sự có mặt, quan tâm và chăm sóc của cả bố lẫn mẹ đem lại cho trẻ cảm giác an toàn, yêu thương và che chở. Mỗi thành viên trong gia đình cần quan tâm đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ, để trẻ có thể lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.

Bố hoặc mẹ nếu rơi vào hoàn cảnh đơn thân nuôi con, vậy cần làm gì để đảm bảo hạnh phúc cho con cái?

- Không để những xúc cảm cá nhân ảnh hưởng đến con

Nếu một trong hai bố hoặc mẹ đã qua đời, hoặc không có mặt trong cuộc sống của con, khi lựa chọn người khác để làm bố mẹ mới, hãy luôn lắng nghe và quan tâm tới tâm trạng của trẻ. Đồng thời, không tránh né sự tồn tại của bố mẹ ruột, điều này giúp trẻ dễ chấp nhận gia đình mới một cách tự nhiên hơn.

- Quan tâm đến sự thay đổi tâm lý của con

Khi bố mẹ có bạn đời mới, cần chú ý đến tâm lý của trẻ và tìm hiểu những điều bất bình hoặc lo lắng mà trẻ có thể trải qua. Bố mẹ nên tạo cơ hội cho trẻ thể hiện và chia sẻ cảm xúc của mình, và cố gắng giúp trẻ chấp nhận gia đình mới một cách tự nguyện và thoải mái nhất theo cách riêng của trẻ.

- Nỗ lực để làm con hạnh phúc hơn

Bố hoặc mẹ đơn thân cần đặc biệt nỗ lực để mang lại hạnh phúc cho trẻ. Trong quá trình trưởng thành, trẻ có thể trải qua lo lắng và bất an. Vì vậy, bố mẹ nên quan tâm và dành nhiều thời gian tâm sự thường xuyên với con, để hiểu và giúp đỡ con vượt qua những lo lắng đó.

- Cho con đủ cảm giác an toàn

Những đứa trẻ trong gia đình đơn thân thường thiếu cảm giác an toàn. Đó là lý do mà khi xây dựng gia đình mới, bố hoặc mẹ và người thân khác cần tạo cho trẻ một môi trường an toàn và yêu thương. Sự đảm bảo cảm giác an toàn này sẽ giúp trẻ phát triển một cách tự tin, dũng cảm và lành mạnh nhất.

