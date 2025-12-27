'Chốt' một bộ sách giáo khoa thống nhất năm học tới

Theo Bộ GD&ĐT, việc ban hành quyết định triển khai 1 bộ sách thống nhất toàn quốc nhằm thực hiện Nghị quyết 71 của bộ chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo đó, từ năm học 2026–2027, học sinh toàn quốc sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất, đến năm 2030 hoàn thành việc cung cấp miễn phí SGK cho tất cả học sinh.

Lí do chọn sách "Kết nối tri thức với cuộc sống"

Theo Bộ GD&ĐT, trên cơ sở nghiên cứu các bộ SGK hiện hành và đối chiếu với các tiêu chí lựa chọn, Bộ xác định: bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" đáp ứng đầy đủ và nổi trội hơn cả, cụ thể như sau: bảo đảm đầy đủ, đồng bộ tất cả các môn học, hoạt động giáo dục ở cả 3 cấp học; chất lượng khoa học – sư phạm được khẳng định qua thực tiễn.

Bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" được chọn là bộ sách thống nhất trên toàn quốc từ năm học tới.

Bộ sách được sử dụng rộng rãi tại tất cả 34 tỉnh/thành, với quy mô học sinh lớn nhất trong các bộ SGK hiện hành; tính ổn định, khả năng chỉnh lý và mức độ sẵn sàng cao nhất (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có đủ năng lực kỹ thuật, kho vận, phân phối, đảm bảo cung ứng trên phạm vi toàn quốc); hạn chế tối đa tác động đến giáo viên – học sinh – phụ huynh do đây là bộ sách đang được sử dụng ổn định và phổ biến nhất, giáo viên quen thuộc phương pháp, cấu trúc bài học.

Một bộ sách với mạch kiến thức xuyên suốt

Sử dụng một bộ SGK thống nhất trên toàn quốc sẽ giúp giảm sự phân mảnh về học liệu, tạo điều kiện cho công tác dạy học được thực hiện thuận lợi.

Từ năm học tới, học sinh tất cả các trường học chung một bộ sách.

Giáo viên được tiếp cận nội dung chương trình theo cùng một thiết kế sư phạm, thống nhất về cấu trúc bài học, thuật ngữ, chuẩn kiến thức – kỹ năng, từ đó giảm áp lực lựa chọn tài liệu, tránh tình trạng chênh lệch trong cách tiếp cận bài học giữa các địa phương.

Việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên được thực hiện đồng bộ, tiết kiệm chi phí, hiệu quả hơn nhờ nội dung tập trung vào một bộ SGK duy nhất. Ngoài ra, giáo viên có điều kiện đầu tư nhiều thời gian cho đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ, tổ chức kiểm tra đánh giá và phát triển học liệu đi kèm.

Đối với học sinh, một bộ SGK thống nhất sẽ góp phần bảo đảm học sinh các vùng miền tiếp cận tri thức bình đẳng, hạn chế chênh lệch nội dung học tập giữa các địa phương.

Học sinh được học theo mạch kiến thức xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12, tạo nền tảng liên thông, đồng bộ trong phát triển năng lực, giảm rủi ro đứt gãy kiến thức khi chuyển trường giữa năm học, đặc biệt với học sinh vùng khó khăn, con em lao động di cư.

Lộ trình tiến tới miễn phí SGK vào năm 2030 đem lại lợi ích trực tiếp cho học sinh và gia đình, giảm chi phí học tập thường xuyên. Khi SGK được số hóa, học sinh có thể tiếp cận kho học liệu mở, bài tập, video, mô phỏng, góp phần nâng cao hứng thú, khả năng tự học và năng lực học tập suốt đời.

Đối với xã hội, việc thống nhất SGK giúp ổn định chính sách học liệu quốc gia, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội trong giáo dục phổ thông.

Chi phí xã hội cho việc mua, thay mới sách hằng năm được giảm đáng kể; người dân, đặc biệt ở vùng khó, được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ và miễn phí SGK.

Trước khi chốt chọn một bộ SGK thống nhất, có 3 bộ SGK đang được dạy học trong các nhà trường gồm: "Cánh Diều", "Kết nối tri thức với cuộc sống", "Chân trời sáng tạo" theo chủ trương một chương trình nhiều bộ SGK.