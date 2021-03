Các trường hot ở Hà Nội tuyển sinh lớp 1, lớp 6 ra sao?

Thứ Năm, ngày 04/03/2021 09:09 AM (GMT+7)

Nhiều trường như Archimedes School, Ngôi Sao, Nguyễn Siêu, Marie Curie,... đã công bố phương thức tuyển sinh và thời gian tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực.

Trường Marie Curie vừa thông báo thời gian phát hành hồ sơ tuyển sinh năm học 2021 – 2022.

Theo đó, cụ thể như sau:

Tuyển sinh vào lớp 1 tại cơ sở 1 (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) và cơ sở 2 (Kiến Hưng, Hà Đông): Ngày 10/3/2021: Phát hành hồ sơ và đăng ký dự tuyển vào lớp 1;

Chỉ tiêu tuyển sinh: Mỗi cơ sở sẽ tuyển 180 học sinh vào 6 lớp 1, gồm: 4 lớp “Truyền thống” và 2 lớp “Chương trình quốc tế Oxford” (song ngữ);

Phương thức tuyển sinh: Học sinh đăng ký tham dự “Một ngày trải nghiệm ở Marie Curie” (miễn phí). Căn cứ hoạt động của các con trong ngày trải nghiệm, nhà trường sẽ chọn học sinh. Học sinh không dự ngày trải nghiệm sẽ không được xét tuyển vào lớp 1.

Mỗi cơ sở chỉ phát hành 360 Phiếu dự trải nghiệm vào lớp 1. Phụ huynh đến trễ hết phiếu, xin vui lòng thông cảm!

Với công tác tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 tại cơ sở 1 (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm): Dự kiến phát hành hồ sơ tuyển sinh vào đầu tháng 4/2021.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Siêu cũng đã công bố tuyển sinh các lớp năm học 2021-2022.

Theo đó, chương trình Song ngữ Quốc tế Cambridge: Lớp 1 Cambridge Checkpoint Primary (khóa 9), thời gian bắt đầu đăng ký trực tuyến là từ 5/3; Lớp 6 Cambridge Lower Secondary (khóa 9) là 10/3 ; Lớp 9 Cambridge Upper Secondary (IGCSE hai năm - khóa 8) là 26/3 và Lớp 11 Cambridge A-Levels hai năm (AS/A2 - khóa 4) thời gian tuyển sinh 20-23/3; và Dự bị Đại học NCUK (lớp 10, 11,12) là 20/3.

Với chương trình Song ngữ quốc tế Cambridge & Anh ngữ học thuật tăng cường: Lớp 10IG2 (IGCSE năm thứ hai) và lớp 10AE, thời gian đăng ký trực tuyến là từ ngày 18/3.

Ngoài ra, trường tuyển bổ sung các lớp khác: Lớp 2, 3, 4, 5; lớp 7, 8; Lớp 9, 11, 12 và lớp 12 A Level thời gian bắt đầu đăng ký trực tuyến là 30/5.

Hệ thống Archimedes School cũng đã công bố thông tin tuyển sinh của Nhà trường cho năm học mới 2021 – 2022.

Theo đó, tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022, đối tượng dự tuyển là học sinh Việt Nam sinh năm 2010 có đủ sức khỏe, hạnh kiểm Tốt, xếp loại học lực từ Khá trở lên và đã hoàn thành nhiệm vụ năm học trước.

Trường có chỉ tiêu là 600 học sinh, trong đó: Archimedes Trung Yên: 320 Học sinh và Archimedes Đông Anh: 280 Học sinh qua hai vòng:

Vòng 1: Bài Cơ bản (CB): Trắc nghiệm khách quan và tự luận với Môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. (đã xong hồi tháng 1/2021)

Vòng 2: Bài Nâng cao (NC): Trắc nghiệm và Tự luận. Môn: ít nhất 1 trong 3 môn Toán, Tiếng Anh, Khoa học. (sẽ diễn ra vào tháng 4/2021)

Trường liên cấp tiểu học và THCS Ngôi sao Hà Nội cũng đã thông báo tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 của trường.

Với tuyển sinh vào lớp 1, trường tuyển 8 lớp với sĩ số mỗi lớp là 30 học sinh.

Phương thức tuyển sinh: Học sinh được đánh giá qua bài kiểm tra WISC – V (Wechsler Intelligence scale for Children) và Ban giám hiệu phỏng vấn trực tiếp. Đối với học sinh tham gia CLB The Little Hansers: Học sinh được đánh giá và phỏng vấn trực tiếp với BGH nhà trường trong quá trình trải nghiệm tại CLB The Little Hansers.

Đối với học sinh không học CLB The Little Hansers: Học sinh sẽ được Nhà trường tổ chức đánh giá xét tuyển.

Với tuyển sinh vào lớp 6, trường cũng công bố tuyển 6 lớp với sĩ số mỗi lớp là 34 học sinh.

Theo đó, phụ huynh học sinh điền thông tin Đăng ký Tuyển sinh online tại đường link: http://bit.ly/TSK6-NSHN-2122 từ ngày 08/01/2021 đến 16/03/202. Phụ huynh học sinh sau khi đăng ký trên link online thành công vui lòng hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh tại văn phòng nhà trường.

Trường xét tuyển qua đánh giá năng lực: Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi Học bổng Ngôi Sao Hà Nội lần thứ 9 năm học 2021-2022 ngày 20/3. Ngoài ra, trường ưu tiên đối với học sinh đang học lớp 5 tại trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội: Được cộng 1 điểm/môn khi xét tuyển.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/cac-truong-hot-o-ha-noi-tuyen-sinh-lop-1-lop-6-ra-sao-1801294....Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/cac-truong-hot-o-ha-noi-tuyen-sinh-lop-1-lop-6-ra-sao-1801294.tpo