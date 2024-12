Từ năm 2025, có thêm tiêu chí xếp loại hạnh kiểm học sinh

Nội dung hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn - Phương pháp nhận biết và xử lý các tình huống nguy hiểm khi lái xe. - Cấu tạo và chức năng của các bộ phận xe gắn máy, phương pháp bảo dưỡng xe, kiểm tra xe an toàn. - Văn hoá tham gia giao thông; trách nhiệm của người điều khiển xe cơ giới; cứu giúp người bị tai nạn giao thông. - Cách khởi động và tắt máy, cách sử dụng ga, phanh, thay đổi số, sử dụng các thiết bị bảo hộ. - Tư thế lên ngồi lái xe, xuống xe an toàn. - Khởi động, điều chỉnh tốc độ phù hợp, dừng xe an toàn. - Lái xe theo 4 hình mẫu bao gồm đi qua hình số 8, đi qua vạch đường thẳng, đi qua đường có vạch cản, đi qua đường gồ ghề. - Các nội dung khác có liên quan...