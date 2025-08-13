Các trường đại học bắt đầu 'lọc ảo' nguyện vọng

8 ngày "lọc ảo" toàn bộ nguyện vọng, điểm chuẩn sắp lộ diện

Từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các trường đại học trên cả nước sẽ tải toàn bộ dữ liệu xét tuyển của thí sinh lên hệ thống chung. Dữ liệu này bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng (như đánh giá năng lực) và kết quả học bạ. Đây là năm đầu tiên thực hiện quy định mới, khi các trường không còn tổ chức xét tuyển sớm và phải lấy kết quả học tập cả năm lớp 12 để xét tuyển.

Quá trình "lọc ảo" diễn ra trong 8 ngày này là một công đoạn vô cùng phức tạp. Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các trường để xử lý dữ liệu, loại bỏ các nguyện vọng trùng lặp và xác định nguyện vọng trúng tuyển cao nhất của từng thí sinh. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.

Điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển chính thức sẽ được công bố chậm nhất trước 17h ngày 22/8.

Các cơ sở đào tạo phải hoàn tất việc nhập điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống trước 17h ngày 20/8. Sau quá trình rà soát, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển chính thức sẽ được công bố chậm nhất trước 17h ngày 22/8.

Những lưu ý quan trọng dành cho thí sinh

Theo các chuyên gia tuyển sinh, sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển phải thực hiện việc xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8. Đây là bước bắt buộc và vô cùng quan trọng. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, thí sinh sẽ bị coi là từ chối nhập học và mất cơ hội trúng tuyển vào tất cả các nguyện vọng đã đăng ký.

Thí sinh cần thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thống của Bộ GD&ĐT và các trường đại học để cập nhật thông tin kịp thời. Điều này giúp các em không bỏ lỡ bất kỳ mốc thời gian quan trọng nào trong quá trình tuyển sinh.