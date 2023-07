Biến động điểm chuẩn 3 năm trở lại đây của Đại học Luật Hà Nội

Năm 2023, Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh 2.500 chỉ tiêu, nhiều hơn 135 chỉ tiêu so với năm 2022, thông tin từ VTC News.

Trường sử dụng 5 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét thí sinh tham dự vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, xét học bạ THPT, xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, xét kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Cụ thể, ở phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo của trường quy định cụ thể như sau:

Tổng điểm của những môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển C00 đạt từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên), tổng điểm những môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển khác đạt từ 18 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên), riêng các Ngành Luật Thương Mại Quốc Tế, ngành Ngôn ngữ Anh điểm thi của môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT phải đạt từ 7 điểm trở lên.

Bảng điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội 3 năm trở lại đây. Ảnh: VTC News

Theo báo Lao Động năm 2021, ngành Luật Kinh tế (khối C00) có điểm chuẩn cao nhất trường với 29,25 điểm. Xếp thứ 2 là ngành Luật (khối C00) với mức 28 điểm. Mức điểm chuẩn các ngành đào tạo ở phân hiệu Đăk Lăk dao động từ 18,4 đến 22,75 điểm.

Năm 2022, điểm chuẩn ngành Luật Kinh tế (khối C00) là 29,5 điểm (tăng 0,25 điểm so với năm 2021). Xếp thứ 2 là điểm chuẩn ngành Luật (khối C00) với mức 28,75 điểm (tăng 0,75 điểm so với năm 2021). Trong khi đó, mức điểm chuẩn các ngành đào tạo ở phân hiệu Đăk Lăk dao động từ 19 đến 24,5 điểm, đều tăng so với năm 2021.

