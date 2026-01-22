Anh em sinh đôi cùng giành giải nhất Toán toàn quốc

Vĩnh Kỳ và Phúc Khánh hiện học lớp 12T2, trường THPT chuyên Lam Sơn. Theo kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chiều 19/1, cặp song sinh đều đạt 29/40 điểm, đồng giải nhất.

"Khi biết tin, cả mình và Khánh vỡ òa trong hạnh phúc và không tin đó là sự thật", Kỳ chia sẻ. Lý do là trong quá trình làm bài, cả hai đều "gặp trục trặc" ở câu hỏi số 6 về kiến thức đại số. Dù biết cách làm, các em bị cuống khi thấy gần hết giờ, nên không có được lời giải ưng ý.

Kỳ thi năm nay có gần 680 em tham gia ở môn Toán, đề thi gồm 7 bài, trong hai ngày. Với điểm số nói trên, cặp song sinh lọt top 48 thí sinh vào vòng chọn đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO).

Lê Vĩnh Kỳ (trái) và Lê Phúc Khánh, chiều 20/1. Ảnh: Lê Hoàng

Kỳ và Khánh kể thích Toán từ nhỏ. Tuy nhiên, do chưa từng giành giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, cả hai có chút áp lực khi đỗ vào lớp 10 chuyên Toán ở trường THPT chuyên Lam Sơn.

Được bố mẹ và thầy cô động viên, hai anh em đặt mục tiêu cụ thể để phấn đấu. Nhờ chung sở thích, lại học cùng lớp, các em dễ dàng trao đổi bài vở, giúp nhau. Cùng có sở trường ở mảng hình học, khi làm đề hoặc thi, Vĩnh Kỳ và Phúc Khánh đều giải quyết các bài này trước, rồi làm tiếp những phần còn lại. Theo Kỳ, hoàn thành phần kiến thức sở trường sẽ tạo tâm lý tự tin khi bước vào những câu khác.

Mỗi ngày, ngoài giờ lên lớp, hai anh em phụ mẹ việc nhà, rồi cùng vào bàn học lúc 20h, kết thúc sau 23h. Sáng hôm sau, Kỳ và Khánh thức dậy vào khoảng 6h, vệ sinh cá nhân, ăn sáng trước khi đến trường.

Do bố là cảnh sát biển, mỗi tháng chỉ về thăm gia đình 1-2 lần, nên hầu hết mọi việc của hai em đều do mẹ hỗ trợ. Kỳ kể bố thường gọi, động viên cố gắng chăm ngoan chứ không thể sát sao như các gia đình khác. Đôi lúc, em thấy tủi thân, nhưng nỗ lực học thật tốt để "bố yên tâm làm nhiệm vụ".

Thầy Bùi Văn Bình, Chủ nhiệm lớp 12T2, trường THPT chuyên Lam Sơn, nhận xét cặp song sinh có niềm đam mê thực sự với môn Toán, thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc, chăm chỉ.

"Hai em rất kiên trì, bền bỉ. Kết quả học tập năm lớp 11 chưa thật sự trọn vẹn nhưng Kỳ và Khánh không hề nản chí mà quyết tâm bứt phá để có được thành quả như hôm nay", thầy Bình cho hay.

Theo thầy Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng, việc một cặp song sinh cùng đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia đã ít, nhưng đều đoạt giải cao như Vĩnh Kỳ và Phúc Khánh thì hiếm thấy.

Thầy nhìn nhận kết quả cho thấy sự đồng đều về năng lực, tư duy và bản lĩnh của hai học sinh, cũng thể hiện sự rèn luyện nghiêm túc, lâu dài trong môi trường giáo dục chuyên sâu.

"Có lẽ việc ở chung nhà, học tập cùng bộ môn giúp các em bổ trợ lẫn nhau tốt hơn", thầy Sơn nhận định. Cách đây hai năm, trường từng có cặp song sinh Nguyễn Lê Thành Công và Nguyễn Lê Bảo Long cùng đoạt giải nhất quốc gia môn Sinh học.

Cặp song sinh cho biết mục tiêu tiếp theo là nỗ lực ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi chọn đội tuyển thi Toán quốc tế và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dự kiến vào tháng 3.

Sau khi tốt nghiệp THPT, cả hai sẽ đăng ký vào Đại học Bách khoa Hà Nội, chọn ngành để tận dụng lợi thế Toán học như Công nghệ thông tin hoặc Trí tuệ nhân tạo. Xa hơn, các em mong giành được học bổng du học.